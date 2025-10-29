Impianto sportivo “Angelo Orrù” in dirittura d’arrivo 

Steso l’impianto di drenaggio e realizzato quello di irrigazione, cominciano ora le fasi più importanti dei lavori da un milione di euro (bando Sport e periferie 2023) che stanno interessando l’impianto sportivo “Angelo Orrù” di via Dello Sport. Già prevista in settembre ma posticipata per il gran caldo, la prossima attività sarà la stesura della sabbia e la semina del prato erboso. Seguiranno poi lo spostamento delle torri faro e la bitumazione della nuova pista d’atletica su cui verrà poi steso il tappeto sintetico nell’intero anello che circonda il campo da calcio “Ivo Fadda” dove giocano il Villamassargia calcio e l’ampio settore giovanile (da inizio campionato tutti costretti a peregrinare in altri campi per via del cantiere). «In settimana stimeremo le tempistiche, - dice la sindaca Debora Porrà - impossibile ora fare previsioni accurate. L’obiettivo, di concerto con la Polisportiva Villamassargia, è fare di tutti i nostri impianti un grosso complesso sportivo che soddisfi le esigenze e la voglia di sport di tutti. La pista d’atletica, che sarà omologata dalla federazione, sarà un ulteriore fiore all’occhiello ma guardiamo anche alle scuole: creeremo una passerella diretta tra queste e gli impianti e vogliamo che lo sport divenga parte integrante della didattica».