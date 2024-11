Impianto solare, verdetto fra 3 mesi 

Il Tar tratterà il 12 febbraio 2025 il ricorso della San Quirico solar powers di Bolzano per l’installazione di un impianto solare termodinamico a Oristano, in località San Quirico. In questi mesi le parti dovranno presentare la documentazione per una completa valutazione della vicenda da parte dei giudici. Il contenzioso nasce dopo che il Comune aveva dichiarato decaduta la convenzione firmata nel 2014. Anche l’assessorato regionale all’Industria aveva bocciato l’istanza per la costruzione dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare e biomassa di 10,8 MWe. L’impianto di grandi dimensioni in una zona a vocazione agricola non aveva ricevuto il gradimento delle amministrazioni comunali di Oristano e Palmas Arborea e dei residenti che ritenevano l’opera inopportuna e controproducente.

Il sindaco di allora, Andrea Luzu, giudicava «le motivazioni della Regione solide e inattaccabili. La Regione ha negato i permessi per questioni tecniche, non certo per capriccio. L’impianto sarebbe dovuto sorgere in aree già compromesse come le zone industriali, lontano da imprese agricole e popolazioni». ( a. m. )

