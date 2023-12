Impianto per il trattamento della posidonia, al via i lavori 

Cinque milioni di euro e otto mesi di tempo per realizzare, nell’area di San Marco, un impianto per il trattamento della posidonia in esubero. I fondi arrivano dal Pnrr e l’esperienza è quella dell’Ecocentro Tecnologie Ambientali che nel 2019 ha progettato un impianto gemello a Quartu.

Il Consorzio industriale di Sassari ieri mattina ha consegnato ufficialmente i lavori.Ad Alghero il problema della posidonia è particolarmente sentito, – ha detto Valerio Scanu, presidente del Consorzio industriale – ma questo impianto potrà servire anche altri comuni costieri interessati dallo stesso fenomeno».

Ezio Esposito, amministratore delegato dell’Ecocentro Tecnologie Ambientali, inventore e titolare del brevetto, ha spiegato che oltre al lavaggio della posidonia con il recupero della sabbia, l’impianto sarà in grado di ripulire le terre di spazzamento, evitando che ghiaia e terra finiscano in discarica. Soddisfatto il sindaco Mario Conoci: «La posidonia diventa così una risorsa perché dalla pianta acquatica possono essere realizzati prodotti per l’agricoltura e per la bioedilizia». Una filiera virtuosa. «Un lavoro di squadra, portato avanti da Comune, Provincia e Consorzio industriale», ha concluso l’assessore all’Ambiente Andrea Montis.

