Impianto ippico, la battaglia continua 

Ora una ulteriore pagina della storia, con la Giunta comunale che ha deciso di impegnare altri 13mila e 400 euro per le nuove spese legali. Questo perché ritiene «obbligo adire la difesa del Comune per vedere riconosciute le proprie ragioni».

La vicenda va avanti a suon di carte bollate e ricorsi da diversi anni: da un lato il Comune, che contesta il mancato pagamento di affitti e altre spese accessorie, mentre dall’altro l’Asd, che replica come questi vadano defalcati dalle spese sostenute in proprio per aver effettuato una serie di lavori di manutenzione. Insomma una vicenda spinosa che nel 2018 era culminata con l’ordinanza di sgombero recapitata al centro equestre Asd per presunte inadempienze nella gestione del centro ippico della borgata montana, in particolare, si parlava appunto di affitti non pagati.

Tutto faceva pensare che fosse giunto alla fine il contenzioso tra l’amministrazione comunale e il Centro equestre lussurgese Asd Siete Fuentes, dopo la sentenza del Tar del 14 marzo scorso che dava ragione all’associazione sportiva. E invece proprio la Giunta guidata dal sindaco Diego Loi ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato per cercare di sovvertire la sentenza del Tribunale amministrativo regionale: poco meno di due mesi fa i giudici cagliaritani avevano condannato il Comune al rimborso di circa 52 mila euro per le spese di manutenzione straordinaria; cifra che la Siete Fuentes aveva speso, senza aver mai avuto restituzione, nel grande maneggio di San Leonardo.

La storia

L’opposizione

Giovanni Matta, capogruppo della minoranza, annuncia l’intervento della Corte dei conti allo scopo di fare chiarezza una volta per tutte sull’aspra disputa legale: «Parliamo di ulteriori risorse impegnate che si aggiungono alle decine di migliaia di euro già spese in cause legali. L’ostinazione della Giunta comunale prosegue anche se è dannosa per le casse dell’amministrazione. La Corte dei conti esaminerà attentamente queste spese, per ragioni di trasparenza e correttezza, perché deve accertare il danno causato con la spesa di risorse pubbliche senza un criterio. Quattrini che avrebbero potuto essere usati per scopi più utili per le esigenze della comunità».

