Impianto guasto, stufette in aula alle elementari di Serbariu 

Da anni funzionavano a singhiozzo e ora non funzionano proprio per nulla. In un’aula della scuola elementare di Serbariu e nel locale adibito a palestra il riscaldamento è ko e il Comune è dovuto ricorrere a sistemi alternativi d’emergenza: stufette. Ciò in attesa di interventi molti più radicali. Qualche giorno fa è emersa la protesta delle famiglie che mandano i propri figli nel plesso scolastico della storica frazione. Il problema si trascinava da anni fra alti e bassi: i condizionatori funzionano a singhiozzo. Freddo pungente in inverno, caldo al rientro a scuola in settembre. La richiesta di soluzioni radicali è rimasta sinora inascoltata, ma le proteste continuano. Il Comune ha preso le contromisure: «Nel momento in cui fra marzo o aprile partirà – spiega l’assessore alle Manutenzioni Giuseppe Casti – un decisivo progetto di efficientamento energetico che risolverà il problema una volta per tutte, al momento stiamo adottato soluzioni tampone con stufette ove si riterrà necessario: dinanzi al fatto che diversi apparecchi necessiterebbero di essere riparati, abbiamo scelto questa strada invece di spendere adesso inutilmente migliaia di euro». Previsto all’inizio della prossima settimana un sopralluogo con la Somica. (a. s.)

