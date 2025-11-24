Impianto fotovoltaico sull’ufficio postale  

Prosegue il progetto di Poste Italiane per la sostenibilità ambientale. Nei tetti degli uffici postali di Cuglieri, Abbasanta e Paulilatino sono stati installati tre nuovi sistemi fotovoltaici che consentiranno un risparmio energetico e una riduzione considerevole di emissione di anidride carbonica, fino a 14 tonnellate annue.

L’installazione dei sistemi fotovoltaici nei tre centri del Montiferru e Guilcier fa parte del progetto più ampio di Poste che prevede l’installazione di impianti negli uffici, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale. ( j.p. )

