VaiOnline
Cuglieri, Paulilatino
25 novembre 2025 alle 00:20

Impianto fotovoltaico sull’ufficio postale  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prosegue il progetto di Poste Italiane per la sostenibilità ambientale. Nei tetti degli uffici postali di Cuglieri, Abbasanta e Paulilatino sono stati installati tre nuovi sistemi fotovoltaici che consentiranno un risparmio energetico e una riduzione considerevole di emissione di anidride carbonica, fino a 14 tonnellate annue.

L’installazione dei sistemi fotovoltaici nei tre centri del Montiferru e Guilcier fa parte del progetto più ampio di Poste che prevede l’installazione di impianti negli uffici, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale. ( j.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Manifestazione non una di meno Roma 22 novembre 2025. ANSA/MASSIMO PERCOSSI
Manifestazione non una di meno Roma 22 novembre 2025. ANSA/MASSIMO PERCOSSI
25 Novembre

«Su Valentina parole come pietre»

Condanna unanime per il post dell’ex senatore D’Anna sul caso Pitzalis 
Regione

I parlamentari snobbano la Statutaria

Solo in sette hanno partecipato alla commissione speciale convocata da Comandini 
La guerra

Usa, Ue e Kiev correggono il piano

Nuova bozza ridotta a 19 articoli, ma si aspetta l’approvazione di Trump 