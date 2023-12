Impianto fotovoltaico, no della soprintendenza ma iniziano gli espropri 

La soprintendenza aveva dato parere negativo al parco fotovoltaico ma ora arriva il sì della Regione. Sì alla pubblica utilità e agli espropri dei terreni tra Carbonia, Portoscuso e Gonnesa in cui dovrà passare il cavidotto che trasporterà la corrente elettrica da un impianto fotovoltaico di Carbonia, proposto dalla Mag Sardegna, in località via Pedemontana, alla futura sottostazione Terna che sorgerà vicino a Nuraxi Figus nel territorio di Gonnesa.

L’avviso

L’avviso con allegato lo schema degli estremi catastali, fogli, particelle, valore del terreno e nominativi dei proprietari è apparso ieri mattina all’albo pretorio del Comune di Portoscuso. «La Regione - si legge - in qualità di autorità espropriante, avvisa dell’avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e asservimento sulle particelle catastali e alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera». Abbastanza per scatenare l’indiganzione di chi in quelle terre ci vive e sta conducendo una battaglia contro l’invasione fotovoltaica e eolica.

La bocciatura

Il progetto “Carbonia” presentato dalla Mag al Mite è stato bocciato qualche mese fa dalla Soprintendenza nazionale per il Pnrr che ha espresso parere tecnico istruttorio negativo. «Constatato che le numerose istanze per la realizzazione di impianti Fer - scriveva a luglio la Soprintendenza nazionale del Pnrr - nel medesimo territorio comportano una vera e propria conversione del territorio, che da uso esclusivo agricolo, sta subendo una trasformazione industriale con una diffusa presenza di impianti fotovoltaici, agrovoltaici ed eolici. Si prospetta quindi un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo». Ancora si legge nel parere contrario della Soprintendenza nazionale: «Si ritiene che l’impianto costituisca un elemento avulso dal contesto e suscettibile di compromettere la relazione di visibilità tra i beni storici», citando il villaggio Arzori e l’area archeologica di Sirai. E ancora: «Gran parte delle aree interessate dal parco fotovoltaico risultano oggetto di tutela paesaggistica». Una bocciatura autorevole che aveva fatto tirare un sospiro di sollievo al Comitato Nuraxino mobilitato contro cavidotti, sottostazione ed espropri. Ieri mattina è stata grande la sorpresa nell’apprendere che un progetto Mag, a Carbonia, con lo stesso nome, stessa potenza e la stessa superficie occupata dal progetto già presentato al Mite e bocciato dalla Soprintendenza, è stato dichiarato di pubblica utilità con schemi di espropri per le aree in cui dovrà passare il cavidotto prima di collegarsi alla rete elettrica nazionale, ancora una volta nella futura sottostazione s Nuraxi Figus.

Il progetto

È venuto persino il dubbio che si trattasse di progetti diversi, ma con lo stesso nome, per le stesse aree. Questo perché nell’avviso pubblicato ieri non era inclusa la cartografia: tutte le carte e i documenti descrittivi delle opere sono depositati nell’assessorato all’Industria della Regione. I proprietari delle aree interessate dal vincolo di pubblica utilità e gli interessati potranno presentare osservazioni entro 30 giorni. «È un fatto gravissimo, presenteremo le osservazioni che invieremo per conoscenza alla Procura e ai carabinieri: il progetto bocciato questa estate dalla Soprintendenza nazionale, ora ha ricevuto il via libera per gli espropri a livello regionale. Com’è possibile che ci siano queste contraddizioni?», dice Giancarlo Ballisai, uno dei promotori del Comitato Nuraxino per la difesa dell’ambiente. «Nei giorni scorsi abbiamo chiesto – aggiunge – un consiglio comunale aperto per discutere di tutti i progetti che interessano il nostro territorio, ancora non ci hanno risposto. Ma alla luce di questa svolta imprevista, con gli espropri che stanno partendo e la pubblica utilità, faremo una riunione urgente martedì prossimo alle 17. Sarà un incontro utile in particolare per mettere in guardia sugli espropri. La battaglia va avanti, Non ci fermiamo».

