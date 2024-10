«Impianto fotovoltaico nei terreni del sindaco: c’è conflitto di interessi» 

Le accuse della minoranza consiliare sono pesanti e gravi: «Il sindaco Stefano Anni è coinvolto in alcuni dei progetti per la realizzazione di impianti da energie rinnovabili. E se questi progetti venissero approvati, nelle tasche del sindaco entrerebbero 281mila euro. Questo è un conflitto di interesse».

La replica è altrettanto dura: «Ho attività e proprietà per 130 ettari di terreno, ma anche se io ho aree interessate da progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici, non è detto che io non possa partecipare agli atti programmatori. Dove è il conflitto di interessi?».

L’interrogazione

A Nuraminis è scontro aperto tra il gruppo di minoranza “Il Cambiamento Possibile”, composto dall’ex sindaca Mariassunta Pisano e dai consiglieri Federica Pinna, Roberta Podda e Mario Frongia, e il primo cittadino Stefano Anni, vicepresidente del comitato esecutivo di Anci Sardegna, che nell’ultima, tesissima, seduta di Consiglio comunale si sono scambiati accuse durissime.

«Quale libertà e quale obiettività può avere una persona con un interesse economico così rilevante? Noi riteniamo che questo rappresenti un conflitto di interessi enorme in capo al primo cittadino», è stato l’affondo dei consiglieri di minoranza, che hanno annunciato di aver appena inviato alla Regione Sardegna e ad Anci una comunicazione sull’argomento.

In Aula

Il dibattito in Aula, incentrato sulla risposta all’interrogazione consiliare della minoranza sul presunto conflitto d’interesse dei consiglieri, si è subito infiammato. Roberta Podda ha letto un documento firmato dai consiglieri dell’opposizione e il lungo elenco delle proprietà di Anni cedute ai signori del fotovoltaico. «Abbiamo verificato accedendo a visure ipocatastali, che a scanso di equivoci sono atti pubblici consultabili da chiunque, e abbiamo potuto appurare nel dettaglio l’entità del coinvolgimento del nostro sindaco in alcuni dei progetti in questione. Tale operazione, qualora il progetto venisse approvato, ammonterebbe a 616mila euro totali, che porterebbe nelle casse personali del sindaco una quota pari a 281.008 euro per la vendita di oltre 8 ettari di terra rispetto ai circa 30 ettari del progetto totale, quasi un terzo dell'intero impianto», ha detto Podda, che ha dettagliato dei compromessi di vendita, siglati a dicembre dell’anno scorso, che riguardano i terreni (estremi catastali e prezzi di cessione) di proprietà di Anni, del fratello e della madre. «Auspichiamo che il sindaco si astenga da qualsiasi riunione, assemblea o votazione che riguardi la definizione delle aree idonee per l’insediamento, la realizzazione e l’installazione di impianti fotovoltaici. Nel frattempo nei giorni scorsi ha partecipato a riunioni tra l’Anci e la Governatrice Todde sull’argomento», ha concluso Roberta Podda.

Il sindaco

Dura la replica a caldo del primo cittadino. «Siete ridicoli, le vostre sono dichiarazioni molto gravi, state parlando di proprietà della mia famiglia che non riguardano il Consiglio. Si tratta di terreni non acquistati al momento, ma posseduti da tanto e comprati anche da mio padre che lavorava giorno e notte. Le aree sono state cedute ad un’azienda che ha interesse nella realizzazione di impianti fotovoltaici. La vostra è solo una bella informativa al Consiglio sulle proprietà del sindaco, del fratello e della madre. Il problema, per voi, non sono le aree idonee ma le proprietà del sindaco che, fatevene una ragione, resteranno tali, e nel momento in cui gli impianti dovessero realizzarsi io e la mia famiglia avremmo i giusti indennizzi come tutti gli altri proprietari di terreni. Le riunioni tra Anci e Regione? Ho sostituito la presidente Daniela Falconi».

Anni annuncia azioni legali. «A tutela della mia onorabilità portata avanti per 24 anni nei banchi del consiglio comunale e a tutela dei miei familiari, con cui condivido l'attività imprenditoriale agricola, una volta acquisiti i verbali del Consiglio, la registrazione, le note inviate alla Regione Sardegna e all’Anci valuterò le azioni da intraprendere».

