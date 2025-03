Impianto fotovoltaico, dal Ministero  arriva una bocciatura 

Il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha espresso parere negativo sulla compatibilità ambientale del progetto “Gonnos-Mar”, un impianto fotovoltaico da 34,49 Mw su la cui realizzazione era stata proposta un’area di 50 ettari in zona agricola (e coltivata) lungo la Statale 197 nel Comune di Gonnosfanadiga, ma con il coinvolgimento anche di Guspini per il collegamento via cavidotto alla stazione elettrica. La decisione ministeriale, formalizzata con un decreto (il numero 2025-0000108), ne ha bloccato la realizzazione, ritenendola non idonea sotto il profilo ambientale.

Il provvedimento è stato notificato in questi giorni alla società proponente, la Energygonnosmar1 srl (sede a Cagliari, in via Isola di San Pietro, 3), nonché alla Soprintendenza speciale per il Pnrr del ministero della Cultura, alla Provincia del Sud Sardegna, ai due Comuni interessati, all’Arpa Sardegna e alla Regione. Contestualmente, il decreto è stato pubblicato sul portale delle Valutazioni e delle autorizzazioni ambientali del Ministero, dove è accessibile al pubblico e agli altri enti coinvolti.

Criticità

Il progetto “Gonnos-Mar” mira alla produzione di energia rinnovabile sfruttando l’abbondante irraggiamento solare della Sardegna. Tuttavia, la Commissione tecnica Pnrr-Pniec ha espresso un parere sfavorevole, evidenziando criticità ambientali che hanno portato al rigetto della richiesta. Sebbene non siano stati resi noti i dettagli tecnici della bocciatura, solitamente le valutazioni negative in materia di impianti fotovoltaici derivano da problematiche legate all'impatto paesaggistico, alla tutela della biodiversità o alla sottrazione di suolo agricolo. Fra i numerosi allegati della pratica consultabili online ci sono anche le osservazioni della Regione, che due anni fa citava un rapporto del Corpo forestale e di vigilanza ambientale nel quale, fra l’altro, si faceva notare che l’area coinvolta dal progetto è frequentata da una specie protetta (la gallina prataiola), si trova a mezzo chilometro un’area archeologica (il tempio a megaron Sa Spadula” ed è attualmente coltivata essendo stata, in passato, bonificata grazie a interventi pubblici e servita dalle reti di irrigazione del Consorzio di bonifica. Lungo il percorso dei cavi, invece, si trovano 66 alberi di sughera.

Ipotesi impugnazione

La decisione del Ministero non segna necessariamente la fine del progetto: la società proponente ha la possibilità di impugnare il decreto, presentando ricorso giurisdizionale al Tar entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Per i soggetti non direttamente destinatari della notifica, i termini decorrono dalla pubblicazione del provvedimento sul portale ministeriale.

Il dibattito

Il sindaco di Gonnosfanadiga, Andrea Floris, sta esaminando la documentazione relativa al progetto e si riserva di rilasciare dichiarazioni in merito al caso, che riaccende il dibattito sul bilanciamento tra sviluppo delle energie rinnovabili e tutela del territorio. La Sardegna, con le sue vaste aree soleggiate, fa gola ai tanti soggetti economici che hanno investito sforzi e risorse sulla transizione energetica con l’ambizione di trarne profitti ma istituzioni e comunità locali chiedono che lo sviluppo delle rinnovabili avvenga nel rispetto dell’ambiente, del paesaggio e delle peculiarità territoriali.

RIPRODUZIONE RISERVATA