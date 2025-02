Impianto fognario in tilt: scuola chiusa per tre giorni 

Tre giorni di chiusura per la scuola primaria di Via Manno a Sant’Antioco dove c’è stato un intervento straordinario degli operai del Comune per ripristinare il normale funzionamento della rete fognaria. Da giovedì mattina con un preavviso consegnato ai genitori di tutti gli alunni delle classi che frequentano la scuola, la sera prima, tramite wattsapp, l’edificio è stato chiuso e gli unici che hanno fatto ingresso nella scuola sono stati gli operai impegnati nella sostituzione dei tubi.

C’è stato bisogno anche dell’emanazione di un’ordinanza del sindaco che ha stabilito in prima battuta una chiusura dell’edificio scolastico fino a data da destinarsi. I lavori sono andati avanti ininterrottamente senza pause da parte degli operai che hanno risolto il problema. «Si è trattato di un intasamento della linea che ha portato a decidere per un intervento di un tratto importante della linea - ha detto il sindaco Ignazio Locci - per la quale mi sento di ringraziare gli operai che hanno lavorato con la consapevolezza che il tempo svolgeva un ruolo importante. Si è trattato infatti di sostituire la tubazione con l’obiettivo di far perdere meno tempo possibile alle lezioni scolastiche. E così, è stato. Domani le lezioni riprenderanno regolarmente». L’occlusione della rete fognaria interna, stando a quanto emerso, sarebbe riconducibile al materiale depositato, anche involontariamente e ai numerosi anni dalla realizzazione ad oggi. Problema risolto. Domani tutti i bambini riprendono le lezioni.

