Impianto Enel, residenti in allarme 

Troppi dubbi e timori sul progetto della nuova cabina primaria dell’Enel in città, nella zona sud di Alghero. Un piano che è stato illustrato in commissione consiliare nei giorni scorsi, in una riunione alla quale hanno preso parte anche i rappresentanti del comitato spontaneo di cittadini che risiedono in quell’area, nel tratto finale di viale Giovanni XXIII, a pochi passi dal Centro per il Lavoro, da alberghi e diverse villette. «Ancora una volta ci troviamo a dover condividere un progetto calato dall’alto – si lamenta il capogruppo del Pd, Mimmo Pirisi – e che pare abbia già avuto anche il via libera dagli uffici comunali, almeno a parole».

Il progetto

In un terreno adiacente alle case dovrebbe sorgere una centrale che riceve elettricità dalle linee in alta tensione per trasformarla in media tensione e poterla così distribuire capillarmente. «Abbiamo cercato di capire il più possibile sia dai funzionari comunali, sia dai tecnici Enel e anche dal comitato spontaneo nato per bloccare questa iniziativa, – spiega Pirisi, – e oggi siamo convinti che questa localizzazione non è adeguata per una serie di ragioni: sicurezza, vicinanza all'abitato, ma anche per questioni legate all'utilità del progetto. Non credo, salvo sorprese, – prosegue il consigliere di opposizione – che questa pratica possa ottenere il via libera del Consiglio comunale».

L’Enel potrebbe procedere con l’esproprio per uso pubblico del terreno individuato che, però, ed è qui che il Consiglio comunale entra in gioco, necessiterebbe di una variante per cambiare la destinazione urbanistica.

«Come gruppi di minoranza insieme al comitato chiediamo invece che si lavori per una ubicazione diversa, meno impattante e più sicura per gli abitanti. Di sicuro il voto dell'opposizione sarà contrario», chiude Mimmo Pirisi.

Le preoccupazioni

I residenti del quartiere sono in allarme per i possibili effetti dannosi sulla salute, a causa dei campi magnetici. Studi avrebbero già dimostrato che in presenza di una cabina primaria potrebbero aumentare casi di linfomi, tumori e danni neurologici. Poi ci sono gli aspetti economici: gli immobili a breve distanza dalla cabina Enel rischierebbero di perdere il loro valore sul mercato. L’argomento è al centro del dibattito politico e il comitato di cittadini di certo non mollerà la presa. L’opposizione, ancora, darà battaglia nell’Aula del municipio.

