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Quartucciu.
13 giugno 2026 alle 00:24

Impianto d’irrigazione nel mirino dei vandali 

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Zampilli e pozze d’acqua nel parco Sergio Atzeni. Non una nuova fontana, ma una vistosa perdita d’acqua dall’impianto di irrigazione a causa della rottura di due tubi. La fuoriuscita è stata notata da diversi cittadini che hanno segnalato il guasto, permettendo l’intervento tempestivo degli operai. A chiarire quanto accaduto è l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda, che esclude un malfunzionamento. «Si tratta di un atto vandalico – dice –. L’impianto viene controllato giornalmente e gli addetti sono intervenuti poco dopo per ripristinare la situazione. Può capitare che qualche raccordo salti, ma non con una frequenza tale da giustificare così tanti episodi».
L’assessore lancia un appello alla collaborazione. «Ringrazio i cittadini per aver segnalato la problematica. Chiedo di continuare ad aiutarci segnalando tempestivamente eventuali criticità e, quando possibile, anche i responsabili di questi episodi».

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