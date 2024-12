Impianto di Tossilo, avvio a gennaio 

Il rilancio del Consorzio industriale e l’avvio immediato del termovalorizzatore dei rifiuti di Tossilo, i cui impianti dovrebbero partire a gennaio. Annunci importanti, arrivati nell’assemblea pubblica con l’assessore regionale Emanuele Cani, organizzata dal gruppo consiliare “Macomer 2030”. Incontro molto partecipato, con la presenza dell’amministrazione comunale di Macomer, di tanti sindaci del territorio e del Nuorese, dei lavoratori della Tossilo spa, del commissario del Consorzio industriale, dei sindacati, del presidente di Confindustria.

I tempi

Il termovalorizzatore dei rifiuti, costato alla Regione 52 milioni di euro, potrebbe partire a gennaio, secondo un cronoprogramma concordato in una riunione interassessoriale, voluto dalla presidente Alessandra Todde. «La Regione ha stabilito un cronoprogramma con le tappe - dice Cani - che stiamo valutando passo per passo. Ci consente di chiudere immediatamente la partita, perché non possiamo perdere altro tempo». A gennaio si riparte? «Non ci possiamo permettere ulteriori rinvii - dice Cani - non possiamo più aspettare. Questo permetterebbe ai 25 persone, che dal primo gennaio saranno senza un lavoro e uno stipendio, di rientrare al lavoro ed essere interessati subito dalla formazione».

L’iniziativa

L’iniziativa del gruppo “Macomer 2030” ha posto l’accento sul rilancio del Consorzio industriale di Tossilo con la fine del commissariamento e sugli investimenti nel centro Sardegna. Una vertenza, secondo Luca Pirisi, artefice dell’iniziativa, che riguarda Macomer e l’intero territorio: «Occorre puntare sull’unità d’intenti per trovare una soluzione». Sono intervenuti il presidente di Confindustria Giovanni Bitti, («L’avvio del termovalorizzatore è importante per lo sviluppo complessivo»), Franco Scanu, presidente dell’Unione dei Comuni («L’avvio del termovalorizzatore è importante, perché attorno si possano sviluppare altre attività produttive»), Fausto Mura dell’associazione Nino Carrus, il sindaco di Bortigali, Francesco Caggiari e l’assessore di Macomer, Toto Listo, a nome dell’intera amministrazione comunale. Parole d’ordine finali: «Procediamo uniti per lo sviluppo». Letto anche un documento dei lavoratori della Tossilo.

