Impianto di compostaggio, sì incerto 

«Per voi queste 120 firme sono carta straccia». Giampiero Pittorra alza un mazzo di fogli con le firme degli imprenditori di Pratosardo, le mostra ai consiglieri. È il momento clou della seduta fiume del Consiglio comunale di ieri, durata 7 ore. È l’attimo che sancisce una frattura tra imprenditori e maggioranza. Centoventi firme contro non solo il passaggio della Zir al Cip, ma l’alienazione di due ettari adiacenti al centro di compostaggio. Operazione dove il Comune accelera dopo la manifestazione di interesse del 23 giugno del Cip per un progetto di revamping dell’impianto. L’area, inserita nel Piano delle alienazioni 2027, ora potrà essere venduta per 500mila euro. La discussione si è subito intrecciata con la presenza del vincolo archeologico per una tomba dei giganti, a pochi metri, posto dalla Soprintendenza nel 2023.

Dubbi e nodo revamping

Maura Chessa (Misto) ha chiesto che la pratica passasse in commissione: «Non sapevo che fosse funzionale all’ampliamento del centro di compostaggio». Circostanza che ha sorpreso anche Matteo Cicalò. «Non lo sapevamo nemmeno noi», ha detto il consigliere Pd. A chiarire la posizione della Giunta, l’assessore Marco Canu. Spiega che la cessione consentirebbe al Cip di procedere con la progettazione dell’impianto a due passi dalla tomba dei giganti tutelata dal 2023. «Non si tratta di un potenziamento ma di un miglioramento», ha precisato evidenziando che l’obiettivo è mitigare i miasmi che da anni affliggono la Zir. Bastianella Buffoni (SiAmo Nuoro) contesta l’accelerazione improvvisa richiamando il vincolo archeologico.

Imprenditori e politica

L’intervento di Pittorra, invitato dalla Buffoni a spiegare al microfono le sue ragioni, ha segnato la seduta. «Come si può avere garanzie se non sappiamo nemmeno se si potrà fare?», ha detto reiterando la richiesta di delocalizzazione, i vincoli nell’area - archeologici, idrogeologici, ambientali «ben tredici», - prima di mostrare le firme: «Siamo stanchi di vedere clienti che scappano per questa situazione raccapricciante». Francesco Guccini (Uniti) ha detto che occorre mettere il Cip nelle condizioni di intervenire per migliorare il centro di compostaggio e ridurne l’impatto. Pierluigi Saiu dalla minoranza critica la mancanza di un progetto di fattibilità e di un finanziamento definito: «Non c’è un progetto, non un finanziamento e chiedete di vendere un terreno. Per fare cosa?» Annalisa Canova del M5S ricorda come le spiegazioni sono state fornite agli operatori in un confronto in Provincia: «È propedeutico per risolvere i problemi denunciati da voi operatori». Gabriella Boeddu (Progressisti) ha preteso un impegno formale del sindaco che il voto fosse solo per permettere al Cip di presentare un progetto, e solo dopo averlo analizzato, il Consiglio voterà la cessione. Impegno che il sindaco si è assunto, votando sì con la maggioranza, dopo che in apertura aveva illustrato il rendiconto consuntivo del Comune (approvato), evidenziando il miglioramento dei conti.

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