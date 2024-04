Impianto agrivoltaico, il Comune dice no 

Il Comune di Mandas dichiara guerra agli impianti di produzione di energia elettrica e alle pale eoliche da installare sul territorio. Dopo essersi opposto al parco eolico “Lobadas”, da realizzarsi nei Comuni di Mandas, Escolca, Serri, Isili e Genoni, il Consiglio comunale, votando la delibera all’unanimità, ha bocciato anche il progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico e delle opere elettriche connesse denominato “Gr Mandas” e localizzato nei Comuni di Mandas e Gesico. «L’iniziativa non rappresenta assolutamente un’opportunità in termini economici e occupazionali per il territorio e per i suoi abitanti», taglia corto il sindaco Umberto Oppus. La discussione in Aula è servita a fare chiarezza sulle tante criticità del progetto, contestato per motivi di carattere ambientale e per il mancato coinvolgimento dell’amministrazione comunale.

La società

Il progetto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica, presentato dalla Grenergy Rinnovabili di Milano, prevede la posa di un cavidotto interrato posato parallelamente alla Statale 128, della lunghezza di circa 2 chilometri e il collegamento a una nuova stazione elettrica di trasformazione della Rete di trasmissione nazionale (Rtn) a Mandas. L’amministrazione comunale da tempo sta portando avanti diverse attività di promozione e valorizzazione delle numerose eccellenze locali, ambientali e gastronomiche, attraverso una maggiore sinergia tra i vari settori produttivi che alimentano l’economia locale. «La proposta è stata presentata in dispregio di qualsiasi programmazione in atto, compresi i progetti di valorizzazione della linea ferroviaria del Trenino verde, della strada statale per Cagliari e delle iniziative turistiche promosse con i Sentieri del grano», continua Oppus.

Il progetto

A nulla sono valse le rassicurazioni giunte dalla società milanese. «Il layout d’insieme e la distanza tra le file di pannelli», si legge nell’avviso al pubblico della società milanese depositato al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, «è funzionale alla semina e conduzione del prato polifita stabile e al pascolo e, pertanto, alla prosecuzione delle attività agro-pastorali già in essere, oggetto di miglioramento attraverso le soluzioni argomentate nella relazione agronomica». Concetti che non hanno, minimamente, convinto il Comune di Mandas. «Lo sviluppo delle energie rinnovabili», questa è una delle osservazioni inviate dall’amministrazione agli uffici romani, «è necessario, ma non può esserci uno sviluppo positivo consentendo speculazioni e spreco di denaro degli utenti per installazioni di impianti agrivoltaici, la cui tecnologia non dovrebbe essere incentivata».

RIPRODUZIONE RISERVATA