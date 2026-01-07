Impianti ultimati, ora il Corpo forestale ha la nuova sede 

La lunga attesa è finita e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale può ufficialmente iniziare le operazioni di trasferimento nella nuova sede di Iglesias in località Ceramica, costruita in realtà per ospitare un ostello ma il progetto non è mai andato in porto..

L’edificio ospiterà la base logistica e la base per gli elicotteri. «Le operazioni di cablaggio sono state concluse – spiega il direttore dell’Ispettorato del Corpo forestale, Silvio Cocco - contiamo entro un mese di effettuare il trasferimento degli agenti e per la prossima primavera la nuova sede sarà già operativa. Il passaggio dalla vecchia sede di via Canepa alla nuova è un percorso piuttosto impegnativo, ci sono molti aspetti tecnici da definire ma direi che il trasferimento può cominciare senza alcun problema». La struttura è stata concessa in comodato d'uso gratuito alla amministrazione regionale unitamente all’area antistante individuata per ospitare l'elisuperficie, attraverso una delibera dell’esecutivo comunale. «Si tratta di un importante traguardo raggiunto - commenta l’assessora all’Urbanistica, Giorgia Cherchi - i lavori di cablaggio erano l’ultimo tassello del piano di recupero dell’immobile. In questo modo abbiamo realizzato un progetto importante non soltanto per la nostra città ma per tutto il territorio». Soddisfazione dall’opposizione: «Mettere a disposizione una struttura nuova e funzionale - dice Luigi Biggio (Fdl) - significa dare dignità ad un presidio fondamentale nel territorio, in termini di legalità e sicurezza. Auspichiamo che non si verifichino imprevisti dell’ultimo moment».

