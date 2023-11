Impianti sportivi, uno spiraglio di luce 

Sarà l’ultima stagione di passione per il calcio quartese - e dello sport in generale - con il campo di Sa Cora, pronto a rinascere l’anno prossimo e con una società già disposta a investirci ulteriori risorse, seguito da quelli di Sa Forada e di Is Arenas, contenzioso con il Cagliari calcio permettendo. C’è uno spiraglio di luce per gli impianti sportivi comunali dopo anni di stop e attesa - intervallati da contenziosi e abbandono - che per le società e gli atleti si sono tradotti in trasferte forzate in altri Comuni, altre spese da affrontare e sacrifici per cercare di portare avanti i campionati. Non solo campi da calcio, ma anche velodromo, palazzetto dello sport in fase di restyling, palloni geodetici e palestre scolastiche. «Abbiamo trovato una situazione disastrosa, finalmente iniziamo a intravedere i primi risultati», commenta l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

La conclusione

Il primo taglio del nastro dovrebbe essere in via Beethoven, nel palasport appena rimesso a nuovo dove i lavori sono di fatto al rush finale. «Sono in corso i cantieri per alcune opere aggiuntive che abbiamo richiesto all’impresa», spiega Conti, «il rifacimento del parquet e il montaggio dei canestri mobili in primis». La struttura sarà dedicata agli sport classici, pallacanestro e basket in carrozzina prima di tutto, ma anche alla pallavolo e al calcio a 5. Restyling costato un milione di euro circa, risorse finanziate con il Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Cagliari che l’attuale amministrazione è riuscita a salvare in extremis. Insieme ai 400mila euro messi in campo dal Comune per dotare l’impianto di via Beethoven di condizionatori necessari per ospitare manifestazioni sportive anche durante l’estate e l’inverno. Cantiere in corso anche nel velodromo di via San Francesco, dove l’anello per i ciclisti è quasi completato. Così come gli spogliatoi, poi si interverrà nelle tribune, nei bagni e nella tribuna stampa. «L’anno prossimo sarà pronto», assicura l’assessore.

Il futuro

Il 2024 dovrebbe essere l’anno di inaugurazione anche del campo di Sa Cora, nel polo sportivo di Is Arenas. La Giunta ha appena approvato il progetto preliminare da 700mila euro, con aree per jogging e fitness, spazi per il baseball e un nuovo terreno di gioco per il calcio a 11. Oltre a 1 milione e 600mila per tribune e spogliatoi. Per pista d’atletica e campo, un tempo casa dei rossoblù, si spera invece in un finanziamento da parte della Regione. «Nel frattempo anche lì lavoreremo al progetto, nelle more del giudizio, in modo da essere subito pronti quando il contenzioso sarà chiuso», dice Conti. Tornerà il calcio anche a Flumini, nel campo a due passi dal futuro mercatino, all’interno di un percorso ambientale e sportivo che arriva sino ai campi da golf: c’è già uno studio di progetto. Mentre i tre palloni geodetici sono di fatto pronti - il “Valery Melis” di via S’Arrulloni, “Tanca Fiorita di Flumini, e il pallone accanto al Velodromo - mancano solo da sistemare le serrature vandalizzate di recente, poi torneranno le gare di pallavolo, basket, calcetto, ginnastica e danza ritmica.

Il degrado

Nella lunga lista degli impianti sportivi off limits c’è anche Sa Forada, in stato di degrado e abbandono da anni: sul piatto ci sono 1 milione e 700mila euro di fondi Pnrr destinati al recupero dell'area dell'ex campo da calcio, su cui sorgerà un nuovo impianto per il basket e la pallavolo, un campo per il calcio a 11 e un altro per il calcio a 7. Oltre a ulteriori 750mila euro da utilizzare per il pattinodromo, l’area per il tennistavolo all’aperto attrezzata per i disabili, e riqualificare il vecchio pallone geodetico. «Contiamo che i progetti possano essere pronti per gli appalti entro la metà del prossimo anno, a quel punto si partirà con i lavori», conclude l’esponente della Giunta.

