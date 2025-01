Impianti sportivi, una pioggia di finanziamenti 

Lo sport fa bene alla salute, i soldi tengono in salute gli impianti per farlo. E grazie ai finanziamenti, di ministero, Regione e Comune, Sassari potrà riqualificare o costruire ex novo strutture per praticare attività sportiva. A tenere il punto nel merito è stato, nei giorni scorsi, l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna che, in IV Commissione, ha illustrato lo stato dell’arte sulle opere in corso.

Una serie di interventi che includono sport diversi così come i quartieri e vanno a interessare anche le borgate. Latte Dolce e Santa Maria di Pisa vedranno il recupero dell’impianto sportivo del secondo rione mentre il primo ha in vista il restyling del campo di calcio in via Cilea. Rimanendo nell’area, per la precisione in via Bottego, è prevista la manutenzione straordinaria, da 500mila euro, per la palestra della scuola d’infanzia così come in quella di arti marziali sulla stessa strada per un costo da 335mila. Sempre a Latte Dolce si sta per approvare il progetto esecutivo per la realizzazione del palazzetto di via Kennedy - 9 i milioni di euro stanziati dalla Regione - dedicato a pallavolo, pallamano e calcio. A Carbonazzi invece già eseguiti il 95% dei lavori per il campo di calcio sintetico di via Ugo La Malfa. Le opere proseguono per la nuova costruzione di due campi di calcio accanto al Vanni Sanna da 340mila euro e, restando in tema Torres, sta per venire affidata la progettazione esecutiva per l’adeguamento dello stadio, con fondi per 1milione e 100mila euro, fondamentale nel caso i rossoblu dovessero raggiungere la serie cadetta. 720mila euro la cifra per lo stadio dei Pini, di cui è già stato approvato il progetto definitivo, e che vedrà un rinnovamento radicale in particolare per il sistema di illuminazione. Tra gli altri interventi l’assessore ha segnalato quelli che concernono i campi di borgate come Tottubella e Ottava.

RIPRODUZIONE RISERVATA