Impianti sportivi, una lenta agonia 

Via Degli Stendardi è diventata il campo di avventura per ragazzini, via Abruzzi la casa di disperati e tossici, il campo calcio a 11 della Sigma, chiuso, in via Castiglione, a due passi dal Cep il manto di erba sintetica distrutto e utilizzabile, forse, per partite di golf, visti i buchi. Per non parlare della palestra inagibile in via Crespellani, nella sede della Polizia locale. La situazione degli impianti sportivi comunali è disastrosa. Una lista infinita di desolazione, incuria e abbandono che porta a una conclusione che unisce, senza distinzione di colore politico, i consiglieri che si occupano della materia a Palazzo Bacaredda. Palestre, campi da calcio e piscine per i quali sono stati spesi milioni di euro, da tempo in totale balia di vandali e teppisti che le hanno ridotte a un cumulo di macerie. Tanto che, in molti casi, sarebbe più opportuno demolirle che cercare di recuperarle.

Battaglia persa

Ogni impianto sportivo comunale ha una storia sé, ma la vicenda della palestra di via degli Stendardi, a Pirri è davvero singolare. Ristrutturata e incendiata tre volte negli ultimi quattro anni, l’ultimo blitz il 16 maggio 2020. Da allora l’impianto, punto di riferimento per migliaia di sportivi, è un cumulo di macerie. Nonostante le promesse dei politici, niente è stato fatto.

Superare la recinzione è un gioco da ragazzi. Porte e finestre murate e con grate di ferro non sono servite a evitare ulteriori incursioni di ragazzini, in cerca di emozioni forti, che sfruttano un mastello dei rifiuti e una infisso forzato per introdursi nell’edificio. Hanno portato via tutto il possibile. Pompe di calore, impianti di riscaldamento, rubinetti, lampade e distrutto quello che capitava sotto mano. L’esterno, che comprende anche un campo di calcio a sette con le porte sgangherate, è una discarica a cielo aperto dove fanno bella mostra vecchi copertoni, transenne, seggiolini. All’interno, regna il degrado, spogliatoi, attrezzature sportive uffici e il parquet di gioco sono solo un lontano ricordo.

La resa

«Se la gente è incivile non possiamo farci niente». L’assessora allo Sport Fioremma Landucci alza bandiera bianca. «Non abbiamo soldi a sufficienza per ripristinare l’impianto, cerchiamo di fare il massimo con il minimo». Ci sarebbe poi il problema della sorveglianza. «Non possiamo certo pensare a una vigilanza costante, non abbiamo abbastanza personale». Le telecamere? «L’impianto di videosorveglianza ha ripreso i delinquenti che però non sono stati identificati». Via Degli Stendardi è solo la punta dell’iceberg. Sant’Elia è un deserto. «Per quanto riguarda il “pallone” dietro l’Aspal, nei prossimi giorni incontrerò il parroco del Vecchio Borgo per capire come utilizzarlo». E quello dell’ex stadio? «Ormai non è più riparabile, se non con una spesa altissima, e poi il vecchio impianto dovrà essere demolito». La Sigma? «Anche in questo caso presto incontrerò i residenti che hanno chiesto un’illuminazione migliore. Per quanto riguarda il campo sintetico, la struttura è in concessione a una società. Verificheremo». La piscina di via Abruzzi? «Un’incompiuta».

Critiche e proposte

Marco Benucci fa parte della commissione Sport. «La politica comunale è stata disastrosa. Non sono riusciti a sfruttare le opportunità. C’erano i finanziamenti per riqualificare impianti sportivi che sono andati a vuoto». Marcello Polastri è il presidente della commissione. «Sarebbe fondamentale che l'Ufficio Sport potesse disporre di un ufficio manutenzioni per i soli impianti sportivi, poiché quello ai lavori pubblici, come dimostrano i fatti, è gravato da mille incombenze. Con la dotazione di una squadra di operai – conclude Polastri - la città dello sport sarebbe una realtà priva di acciacchi».

