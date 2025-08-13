Impianti sportivi, svolta dopo anni di buio 

Il piano di rilancio degli impianti sportivi comunali inizia a prendere forma. Uno spiraglio di luce dopo anni di affanno e trasferte forzate per società e atleti di Selargius rimasti senza campi e palestre agibili. Dal Generale Porcu, sino alla palestra di via delle Begonie che dall’autunno - dopo l’adeguamento per il pubblico spettacolo - potrà ospitare le grandi manifestazioni sportive.

Via all’affidamento

Nei giorni scorsi il Comune ha pubblicato l’avviso per l’affidamento degli impianti durante il prossimo anno sportivo. Sei le strutture disponibili: il campo di calcio di via Machiavelli, quello in erba naturale del polo sportivo polivalente Generale Porcu, insieme alla pista d’atletica e i campi da tennis, l’impianto di via delle Ginestre, e le palestre scolastiche di via Parigi, via delle Begonie e via Ariosto. Per tutte la scadenza per le istanze viene fissata al 26 agosto, con alcune precisazioni: per il Generale Porcu e la palestra di via delle Begonie - dove i cantieri sono ancora in corso - ci potrebbe essere qualche ritardo nella consegna delle strutture, e quindi nelle rispettive concessioni di utilizzo alle società.

«Lavori finiti»

I lavori più importanti - finanziati con 1 milione del Pnrr - sono concentrati nel Generale Porcu. Campo principale già sistemato, insieme agli spogliatoi, mentre resta da completare il restyling del campo da calcio a 11 in erba sintetica che si affaccia su via della Resistenza. «Il cantiere è praticamente finito, resta da ultimare solo una parte di recinzione», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas, «poi ci sarà il collaudo della Lega nazionale dilettanti per renderlo idoneo alle partite ufficiali». Lavori in corso nel Pala Vienna dedicato al basket, e in prospettiva c’è l’altro progetto finanziato dalla Regione con 800mila euro: si va dalla messa a norma ed efficientemente energetico, all’adeguamento alle norme previste dalla Fidal per la pista di atletica leggera, sino alla realizzazione di un nuovo terreno da gioco per il calcio a 7.

Svolta anche per la palestra di via delle Begonie, dove sono in corso i lavori per l’adeguamento a manifestazioni di pubblico spettacolo, mentre sono in programma i lavori di riqualificazione nel campo di via Machiavelli. Resta invece il tasto dolente della palestra di via Rossini, inagibile da anni per via di problemi strutturali. «Stiamo cercando di reperire le risorse per sistemarla, anche perché significherebbe ridare una casa alla ginnastica artistica», dice l’assessore. «Abbiamo già partecipando ai bandi regionali, e l’intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche».

