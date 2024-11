Impianti sportivi, stanziati 210mila euro 

Stanziati 210 mila euro per strutture più sicure e a norma. Con i fondi di avanzo sono pronti interventi di miglioramento e manutenzione straordinaria per gli impianti sportivi del Comparto 8 e di Riu Saliu. La scorsa settimana la Giunta comunale ha infatti deliberato l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del progetto, e a breve si prevede l’assegnazione dei lavori. Gli interventi più consistenti saranno nella palestra del Comparto 8, dove verranno realizzati i parapetti, misura fondamentale per consentire al campo di essere omologato e poter ospitare campionati ufficiali. Previsti anche ulteriori interventi, come il posizionamento di una nuova pavimentazione in parquet, e opere di impermeabilizzazione, oltre alle manutenzioni che verranno effettuate sia nelle strutture del Comparto 8 che negli impianti di Riu Saliu, dove di recente erano già stati posizionati i parapetti.

