«Impianti sportivi per tutti gli atleti» 

«Il traguardo da raggiungere è quello di riuscire a fornire a tutte le società sportive cittadine delle strutture adeguate alle rispettive discipline e nel contempo alleviare la “sofferenza” dei pochi spazi disponibili rispetto alle tante realtà». Così l’assessore allo Sport Vito Spiga introduce la presentazione di un nuovo centro sportivo che andrà a realizzarsi in via Cavalier San Filippo, integrandosi al campo da calcio ex Casmez (recentemente ristrutturato e munito di manto sintetico) e allo stadio di baseball, per quella che diverrà a tutti gli effetti una cittadella sportiva.

I cantieri

I lavori sono già stati affidati e il finanziamento corrispondente alla somma di un 1 milione e 500 mila euro ottenuto tramite il bando “Sport ed inclusione”, servirà alla realizzazione di 2 campi da padel (uno all’aperto e l’altro indoor), un campo da calcio a 5 comprensivo di tribuna per il pubblico, un campo da tennis e rispettiva gradinata, un’ampia area gioco per bimbi e due fabbricati che ospiteranno degli spazi per il ristoro, gli spogliatoi, un’infermeria e dei locali funzionali agli uffici amministrativi. «Questa non è l’unica novità riguardo alla futura progettazione di nuove strutture. - svela Spiga - È stato infatti approvato in Giunta il progetto per poter accedere ad una altro bando (Sport e periferie) che con un finanziamento di 850 mila euro, ci consentirà di ristrutturare il “pallone” di via Pacinotti e creare nell’area esterna adiacente, un campo da calcetto in erba sintetica ed un campo da tennis».

I programmi

Il primo cittadino Mauro Usai spiega come negli ultimi cinque anni siano state ingenti le somme utilizzate per giungere all’obiettivo di riuscire ad incentivare tutti gli sport: «Favorendo anche le condizioni affinché si possano creare delle realtà associative di discipline non ancora presenti. - specifica - Il lavoro non è certo concluso, posso per esempio anticipare il lavoro in fase molto avanzata per la realizzazione nuova pista per l’atletica».

Sono 30 le società sportive cittadine, 15 quelle che esercitano a livello competitivo. Un numero importante che necessità di spazi adeguati e funzionali: «Per cercare di far rendere al meglio tutte le realtà - spiega Vito Spiga - abbiamo trovato un accordo con la collaborazione degli istituti scolastici provinciali, per l’affidamento temporaneo dei loro impianti sportivi. Pur di garantire gli spazi alle società abbiamo preso degli impegni sulla manutenzione degli stessi». Impianti sportivi che corrispondono alla palestre degli istituiti Magistrale e liceo Scientifico in località Su Pardu e del “Pallone” dell’istituto Fermi in Is Arruastas. «Inoltre per la prima volta l’assegnazione delle strutture alle società sportive è avvenuta tramite un bando a punteggio. - prosegue Spiga - Sono 13 le società ad avervi partecipato ed in questo momento ci troviamo nella fase delle due settimane utili, prevista per la presentazione di eventuali osservazioni o ricorsi».

