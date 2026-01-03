Impianti sportivi: per l’opposizione è fallimento totale 

Una “Waterloo politica” con impianti chiusi, cantieri infiniti e promesse rimaste sulla carta. Dopo un anno e mezzo di amministrazione Cacciotto, lo sport algherese finisce al centro di uno scontro frontale. Da una parte Forza Italia, che parla di fallimento totale e dall’altra l’assessore Enrico Daga, che respinge le accuse e rivendica interventi e lavori in corso. I consiglieri azzurri hanno attaccato la giunta per «i palazzetti inutilizzabili, le piscine chiuse e i campi sportivi abbandonati. Il Palamanchia e il Palacorbia sono il simbolo di una gestione fallimentare: annunci trionfalistici, ma alla prima pioggia tutto si ferma», si legge in una nota. Secca la replica dell’assessore Daga: «Stiamo riparando danni ereditati. Al Palamanchia è in corso il rifacimento di un tetto completamente fuori uso, lo stesso intervento previsto al Palacorbia. Mentre loro fanno polemica, noi lavoriamo», scrive il titolare della delega agli impianti sportivi.

Forza Italia punta il dito sul campo Mariotti: «Dopo 18 mesi è ancora senza spogliatoi funzionanti. Altro che rilancio: lo sport è fermo». La giunta tiene a sottolineare che il Mariotti era fuori dai radar da anni: «Noi abbiamo affidato i lavori per riaprirlo. Abbiamo acquistato un nuovo tabellone segnapunti, avviato la copertura del campo del Tennis Club di Maria Pia, realizzato nuovi campi e riqualificato quelli del Palacongressi». L’altra attesissima opera, la palestra geodetica di via XX Settembre, è in costruzione e aprirà prima dell’estate. «Le polemiche finiscono, gli impianti restano», fa notare Daga. Insomma, due narrazioni opposte. Per gli avversari politici un vero disastro mentre l’assessorato rivendica un difficile lavoro di ricostruzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA