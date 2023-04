Impianti sportivi, nuovi percorsi  

Saranno utilizzati per sistemare un percorso vita nell’area di via Volta vicino alla pista di atletica i 30 mila euro ottenuti dal Comune con i fondi del Pnrr con la misura dedicata a Sport e Inclusione. Prevede la creazione di parchi e percorsi attrezzati con finalità ricreative e di inclusione sociale nei territori svantaggiati del Paese per la fornitura e distribuzione di attrezzature sportive e l’applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva. Gli attrezzi, già ordinati, saranno sistemati tra il perimetro esterno della pista di atletica e la recinzione dell’area scolastica di competenza del liceo. Otto le postazioni che saranno allestite con attrezzi vari.

Intanto il sindaco Stefano Licheri, a conclusione del recente Consiglio comunale, ha chiarito che il Comune chiederà di rientrare in possesso dell’area della pista in attesa che si risolva il contenzioso tra la ditta che avrebbe dovuto sistemare per conto dell’Unione dei Comuni la pista. Cantiere appena avviato e lavori sospesi da tantissimo tempo. Ora il Comune conta di rientrare in possesso dell’area (invierà una nota all’Unione dei Comuni) e provvederà a sistemare la pavimentazione in terra battuta e a sfalciare l’erba in attesa che si possano eseguire i lavori finanziati per 200 mila euro. ( a. o. )

