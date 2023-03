Impianti sportivi, lite sull’ipotesi rincari 

Una proposta emersa durante il dibattito sul bilancio di previsione del Municipio. Punto di partenza il capitolo della manovra finanziaria dedicata al settore sport, di fatto senza risorse per le società. «L’amministrazione stanzierà dei fondi con delle variazioni di bilancio, come si è sempre fatto, quindi non c’è da preoccuparsi», la premessa del consigliere di maggioranza Gennaro Fuoco, dei Riformatori. Per poi entrare nello specifico della gestione degli impianti sportivi comunali. «Se andiamo a veder quello che noi ricaviamo dalle società sportive forse ci rendiamo conto che va rivalutato il concetto della gestione degli impianti, perché probabilmente le società sportive», ha detto Fuoco, «devono partecipare di più nella gestione anche per essere responsabilizzate. Perché mi risulta che i ricavi degli impianti sportivi siano meno di 10mila euro l’anno», ha aggiunto, «a fronte di spese molto più sostanziose. È chiaro che dobbiamo incentivare lo sport, ma anche cercare di mantenere un equilibrio in quella che è la gestione del patrimonio».

«Spendiamo un sacco di soldi per la gestione ma i ricavi che il Comune riesce a incassare da campi e palestre sono meno di 10mila euro, le società devono contribuire alle spese ed essere responsabilizzate», la proposta dai banchi della maggioranza. «Vergognoso pensare di vessare le associazioni che lavorano per il benessere fisico e sociale dei giovani selargini», il commento dall’opposizione, «ci opporremo».

La gestione degli impianti sportivi di Selargius accende la polemica in Consiglio comunale.

«Spendiamo un sacco di soldi per la gestione ma i ricavi che il Comune riesce a incassare da campi e palestre sono meno di 10mila euro, le società devono contribuire alle spese ed essere responsabilizzate», la proposta dai banchi della maggioranza. «Vergognoso pensare di vessare le associazioni che lavorano per il benessere fisico e sociale dei giovani selargini», il commento dall’opposizione, «ci opporremo».

La proposta

Una proposta emersa durante il dibattito sul bilancio di previsione del Municipio. Punto di partenza il capitolo della manovra finanziaria dedicata al settore sport, di fatto senza risorse per le società. «L’amministrazione stanzierà dei fondi con delle variazioni di bilancio, come si è sempre fatto, quindi non c’è da preoccuparsi», la premessa del consigliere di maggioranza Gennaro Fuoco, dei Riformatori. Per poi entrare nello specifico della gestione degli impianti sportivi comunali. «Se andiamo a veder quello che noi ricaviamo dalle società sportive forse ci rendiamo conto che va rivalutato il concetto della gestione degli impianti, perché probabilmente le società sportive», ha detto Fuoco, «devono partecipare di più nella gestione anche per essere responsabilizzate. Perché mi risulta che i ricavi degli impianti sportivi siano meno di 10mila euro l’anno», ha aggiunto, «a fronte di spese molto più sostanziose. È chiaro che dobbiamo incentivare lo sport, ma anche cercare di mantenere un equilibrio in quella che è la gestione del patrimonio».

Minoranza all’attacco

Per ora si tratta solo di una proposta, non all’ordine del giorno della Giunta. Ma il tema ha fatto storcere il naso alla minoranza. «Dire che sia giusto rincarare le spese a carico delle società sportive ritengo sia una bestemmia», le parole di Riccardo Cioni, del gruppo Sardistas. «Nel territorio di Selargius vantiamo molte società sportive che hanno fatto e fanno un lavoro importantissimo per la nostra comunità. Sembra invece che per qualcuno siano un problema, come emerge spesso anche in commissione», ha sottolineato Cioni.

«Esistono situazioni di gestione diretta e di concessione annuale degli impianti, e in quest’ultimo caso è previsto che le utenze le paghi il Comune, sino a che non viene modificato il regolamento le cose rimangono così. Le tariffe sono state tenute basse per incentivare lo sport, su questo va dato merito anche al sindaco», ha ricordato il consigliere comunale di minoranza, che ha aggiunto: «qualunque rincaro proponiate io mi opporrò sempre».

Lo studio energetico

Intanto il Comune sta lavorando ad uno studio sul consumo dell’energia elettrica negli impianti sportivi e nelle scuole, per capire quanto incida sul bilancio comunale. «Solo dopo si potrà capire se e quanto coinvolgere le società nel pagamento di una quota, perché così succede ovunque», ha detto durante il suo intervento Andrea Delpin, presidente della commissione Sport e Cultura. «A breve faremo un giro nelle scuole, ci sono delle aree inutilizzate che possano essere trasformate in spazi sportivi all’aperto anche con l’intervento di associazioni sportive e federazioni. La mia idea è anche di puntare su playground e campi estivi per cui non servono soldi, tutte cose a cui dobbiamo lavorare dopo aver approvato il bilancio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata