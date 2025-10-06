Impianti sportivi, l’emergenza è alle spalle 

Ottobre è il mese in cui si entra nel vivo delle stagioni sportive, e campi e palazzetti tornano a riempirsi per allenamenti e partite. In città, il bilancio sullo stato di salute delle strutture restituisce un quadro positivo.

La mappa

Le palestre scolastiche sono quasi tutte aperte e affidate a decine di associazioni dilettantistiche, tra basket, pallavolo, danza, ginnastica, tiro con l’arco, ballo e arti marziali. Sono quelle di via San Gavino, rimessa a nuovo due anni fa, via Capo D’Orso, in cui è in fase di progettazione anche un intervento per rimettere a posto la pavimentazione esterna, e via Argentina, reduce da una riqualificazione da 600mila euro che ha portato all’installazione di un nuovo parquet riscaldato. L'unica non affidata è la palestra di via Monte Linas, agibile ma di dimensioni molto ridotte. Chiusa, invece, è la palestra di via Tonara: l’edificio è già stato riqualificato, ma mancano i certificati per l’agibilità. Il Comune conta di risolvere entro quest’anno.

Il poli sportivi

Fiore all’occhiello è l’impianto Riu Saliu di via Capo Comino, diventato un vero e proprio polo sportivo. Riaperto dall’amministrazione Locci con un investimento da 150mila euro, è affidato alla Pgs Sardegna e ospita anche sport inconsueti a queste latitudini, come baseball e football americano. Il calcio si divide tra il Comparto 7, in terra, e il Comparto 8, sintetico. Per quest’ultimo è pronto un investimento da 500mila euro per realizzare la copertura della tribuna e un nuovo parquet nella palestra, e riqualificare le parti esterne. Infine, gli hangar di via dell’Aeronautica. Il primo è stato rimesso a posto da un anno e mezzo, ma aspetta di essere affidato. Prima va completato l’impianto elettrico del campo da basket interno. Il secondo, che ospitava il circolo bocciofilo, è in manutenzione e andrà concluso entro giugno 2026, perché finanziato col Pnrr.

Il Comune

«Siamo in una fase in cui possiamo parlare di rinascita totale delle strutture del territorio», sostiene l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «Monserrato è tornata a essere una città sportiva, investiamo tante risorse per mantenere gli impianti efficienti». Le cifre sono importanti: per le manutenzioni ordinarie il Comune spende circa 150 mila euro l’anno.

«Cerchiamo di aggiungere sempre nuovi tasselli, l’obiettivo attuale è sostituire le lampade alogene con luci al led, come abbiamo già fatto per le torri faro al Comparto 8. È un risparmio importante anche per le società stesse», spiega il sindaco Tomaso Locci. «Ho preso a cuore la questione sport fin dal 2016 perché era deprimente, con tanti impianti chiusi e ragazzi costretti ad andare altrove. Tante società storiche ora sono tornate a Monserrato». Nell'attuale consiliatura, l’assessorato allo Sport è passato a Fabiana Boscu. «Siamo molto contenti di avere le strutture piene», dice l’assessora. «Sono rimaste solo alcune ore libere e abbiamo nuove richieste, per cui riapriremo il bando: vogliamo sfruttare al meglio i nostri impianti».

RIPRODUZIONE RISERVATA