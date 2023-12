Impianti sportivi, le domande 

C'è tempo fino al 26 dicembre per presentare le domande di assegnazione delle concessioni d'uso degli impianti sportivi comunali dal primo gennaio e al 14 giugno. Possono presentare la richiesta le associazioni o società sportive legalmente costituite e affiliate ad una o più federazioni o discipline associate o enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, che svolgono attività sportiva, agonistica e amatoriale o partecipano ai campionati delle varie discipline con risultati comprovati e sottoscritti dalla federazione di appartenenza. Le domande dovranno essere presentate mediante la compilazione e la sottoscrizione del modulo allegato all'avviso denominato “Richiesta utilizzo impianti sportivi comunali” e scaricabile dal sito del Comune, dove sono indicate anche le regole del calcolo delle tariffe per l'uso degli impianti.

