Impianti sportivi, lavori di sistemazione: nuova illuminazione e manto sintetico 

Nuovo look per il campo da calcio e da calcetto. A breve, infatti, inizieranno i lavori sugli impianti sportivi. Nei giorni scorsi la Giunta del sindaco Antonio Pili ha approvati il progetto per il rifacimento dell’impianto di illuminazione del campo sportivo. A disposizione 50mila euro stanziati dalla Regione. Serviranno a sostituire il vecchio impianto con nuovi fari a led. «È un tassello importante per la riqualificazione dei nostri impianti sportivi. Abbiamo una società polisportiva che si avvia verso i 50 anni di attività, c’è un gruppo nutrito di ragazzi», sottolinea il sindaco Pili. Con altri 100 mila euro della Regione si procederà inoltre alla sostituzione del tappeto in erba sintetica nel campo di calcio a 7. Il manto presente risale infatti ad una trentina d’anni fa. «Per questa ragione – prosegue – è necessario procedere con la riqualificazione. Conto che nel giro di qualche settimana si concluda l’intervento sull’illuminazione ed entro dicembre la sistemazione del campo di calcio a 7». ( a. o. )

