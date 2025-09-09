VaiOnline
Selargius.
10 settembre 2025 alle 00:24

Impianti sportivi, lavori conclusi al “Generale Porcu” 

Al via la procedura per ottenere l’omologazione del campo di calcio in erba sintetica di via della Resistenza. L’ultimo atto per poi procedere con l’assegnazione dell’impianto sportivo comunale alle associazioni: nei giorni scorsi il Municipio di Selargius ha affidato il servizio di omologazione alla Lega nazionale dilettanti e stanziato le risorse dedicate.

I lavori previsti - finanziati con un milione di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza - sono praticamente finiti nell’impianto Generale Porcu. Campo principale già sistemato, insieme agli spogliatoi, così come il restyling del campo da calcio a 11 in erba sintetica che si affaccia su via della Resistenza. Il rettangolo di gioco un tempo in terra battuta dove, dopo l’ok della Lega nazionale dilettanti, torneranno partite ufficiali a calcio e allenamenti. Lavori in corso anche nel Pala Vienna dedicato al basket, e in prospettiva c’è l’altro progetto finanziato dalla Regione con 800mila euro, sempre nel polo sportivo di via della Resistenza: si va dalla messa a norma ed efficientemente energetico, all’adeguamento alle norme previste dalla Fidal per la pista di atletica leggera, sino alla realizzazione di un nuovo terreno da gioco per il calcio a 7.

