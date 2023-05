Impianti sportivi, la società Dinamica: rinviate gli aumenti 

«Oristano città dello Sport, ma a quali costi?». È un lungo sfogo quello che la società sportiva Dinamica Sardegna racchiude tra le righe di una lettera aperta in cui contesta la decisione del Comune di far partire dal prossimo primo luglio le nuove tariffe per gli impianti cittadini. Per l’utilizzo del campo di atletica Sinis-Nurra l’onorario passerà da 3 a 4,20 euro all’ora, mentre nella fascia notturna è prevista una quota di 10 euro all’ora (al lordo degli sconti da applicare). «Gli aumenti, sicuramente necessari - osserva il vicepresidente della società Mauro Gabbrielli - sono stati decisi senza considerare che dal primo luglio le associazioni sportive dilettantistiche e il terzo settore saranno investite da una riforma che comporterà aumenti dei costi di tenuta portando ancora una volta le società sportive a rifarsi sulle famiglie». Non solo, la società mette in evidenza un altro paradosso: nonostante i lavori, la pista del campo Coni non è ancora omologata. Di conseguenza, le gare agonistiche vengono disputate in perenne trasferta. «Da un lato l’amministrazione chiede, dall’altro è poco sensibile a certi problemi. Non ha mai concesso, ad esempio, una stanza per lo svolgimento dell’attività al chiuso» si legge. Da qui la richiesta al Comune di rinviare l’applicazione delle nuove tariffe. ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA