Impianti sportivi, la boxe reclama più spazi 

«Apprezziamo l’impegno della Giunta per gli impianti sportivi, chiediamo però maggiore attenzione per gli sport di combattimento». L’appello rivolto ai vertici del Comune è del presidente del comitato regionale della Federazione pugilistica italiana, Guido Sarritzu, a pochi giorni dall’annuncio del bando per l’assegnazione di quattro palestre scolastiche, due palloni geodetici e del Palasport.

«La boxe, come altri sport analoghi, ha piena dignità sportiva e valenza educativa», scrive Sarritzu in una lettera indirizzata a sindaco e assessora allo Sport di Quartu. «È uno strumento riconosciuto per il contrasto alla devianza giovanile, per la promozione del rispetto delle regole, della disciplina e del benessere psicofisico». Da qui la richiesta del comitato regionale FPI Sardegna «che vengano adottati criteri di assegnazione trasparenti e imparziali, che garantiscano pari opportunità a tutte le realtà sportive. Per questo chiediamo formalmente al Comune di Quartu l’apertura di un confronto istituzionale, al fine di rivedere l’attuale regolamento sull’uso degli impianti sportivi comunali e assicurare che tutte le associazioni, comprese quelle attive negli sport da combattimento, possano svolgere le proprie attività in condizioni dignitose e sicure».

