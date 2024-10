Impianti sportivi inagibili: è scontro 

Stagione sportiva appena avviata e nuova polemica politica che riesplode sugli impianti sportivi comunali chiusi. «Troppe società costrette ancora a giocare fuori città perché le strutture non sono agibili. Il Comune acceleri sui lavori, e stanzi un contributo per aiutare dirigenti sportivi e atleti quartesi che continuano a spendere per le trasferte forzate», chiede il gruppo consiliare di FdI con il braccio politico di Gioventù nazionale. «È da inizio mandato che stiamo lavorando sulla rinascita degli impianti sportivi, e i primi risultati sono sotto gli occhi di tutti», sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti riferendosi alle palestre scolastiche di nuovo agibili e al Palazzetto dello Sport fresco di restyling e pronto per essere affidato.

La polemica

Sullo sport ci sono scarsi risultati per la città», attacca il capogruppo di FdI in Consiglio Michele Pisano. «La questione degli spazi mancanti è ormai incancrenita e le società si sono rassegnate a giocare fuori». Il riferimento è al Sant'Elena, al Quartu 2000 e la Tespiense «da tempo costrette a svolgere le attività altrove senza una data certa per il ritorno. Le società sono deluse e allo stremo, nonostante gli investimenti che portano avanti per riportare Quartu al livello sportivo che merita». Posizione condivisa dal dirigente cittadino di Gioventù nazionale, Nicholas Secci, che chiede «venga stanziato un contributo a fondo perduto per le società costrette a svolgere le proprie attività fuori città, con conseguenti ripercussioni economiche dovute alle trasferte forzate. Inoltre, chiediamo azioni concrete per rendere agibili le strutture sportive cittadine, da sempre punto di riferimento per l'inclusione sociale e la formazione dei giovani, ma oggi in condizioni fatiscenti».

La difesa

L’assessore Conti respinge le critiche di FdI. «Le condizioni delle strutture sportive sono decisamente migliorate con l’avvio di questa consiliatura, proprio per effetto dell’attenzione riposta dall’amministrazione alla necessità di ridare quanto prima allo sport quartese la dignità che merita», spiega l’assessore Conti. «Dopo la ritrovata agibilità delle palestre scolastiche, altra tappa importante di questo processo di rilancio è rappresentata dall’imminente riapertura del Palazzetto dello Sport di via Beethoven, che interessa diverse attività, dal calcetto al basket, dalla pallavolo alla ginnastica ritmica. Procede spedito anche l’iter per il completamento dei lavori a Sa Forada e al Velodromo, e anche per il campo di Flumini il conto alla rovescia è sostanzialmente già iniziato», aggiunge.

Il nuovo bando

Poi il riferimento alla delibera approvata dalla Giunta di recente: «La partecipazione al bando regionale per la rinascita del complesso sportivo Is Arenas, nonché per il completamento del Velodromo, con cofinanziamento comunale per oltre 300mila euro, è notizia fresca di questi giorni. Ci sono quindi tutti i presupposti per una ormai prossima rinascita sportiva della città».

