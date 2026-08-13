VaiOnline
Donori.
14 agosto 2026 alle 00:13

Impianti sportivi in viale Europa, stanziato mezzo milione di euro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Può finalmente partire il progetto di riqualificazione degli impianti sportivi di viale Europa a Donori. Il Comune ha aggiudicato la gara d’appalto per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico del complesso all’impresa “3J srl” di Cagliari. Un intervento da 540mila euro finanziato con fondi regionali che consentirà di rimettere a nuovo gli spogliatoi con l’isolamento termico della struttura, la realizzazione di un impianto fotovoltaico e un nuovo sistema di riscaldamento dell’acqua calda. In programma anche l’adeguamento delle recinzioni del campo sportivo, il completamento dell’impianto di illuminazione nell’area esterna e l’efficientamento delle torri-faro. Si tratta del secondo stralcio del progetto più ampio inserito nel piano triennale delle opere pubbliche che prevede una spesa complessiva di 1,5 milioni di euro. «Gli altri due stralci riguardano le opere di completamento del campo da calcio (in erba sintetica) e della pista per l’atletica leggera e la messa in sicurezza della tribuna – conferma il sindaco Maurizio Meloni – lavori che, salvo imprevisti, dovrebbero iniziare entro il 2026. E’ un’opera importante per il nostro paese. In questi anni abbiamo investito molto nello sport con la realizzazione dei campi da padel, da calcetto e da tennis nella Cittadella sportiva. Donori non si rassegna alle fosche previsioni sullo spopolamento e offre tutti i servizi a chi vuole lasciare la città per trasferirsi in un luogo tranquillo e accogliente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Viabilità

Dopo otto anni ecco la nuova 131

Aperto il tratto di dieci chilometri tra Nuraminis-Villagreca e Serrenti 
Ignazio Pillosu
Le cariche

Lega, pronta la nuova squadra sarda

Il commissario Di Rubba: ascolto e confronto, inizia una nuova fase 
Alessandra Carta
Il caso

Lavitola: chiesi di sparare, non una bomba

Il gip nega i domiciliari, l’ex editore resta in carcere: «Potrebbe fuggire» 
La tragedia

Miasmi dal depuratore: due morti

Un operaio e un soccorritore vittime dell’incidente a San Vito Lo Capo 
Medio Oriente

«L’assedio dei coloni è terrorismo»

L’ambasciatore Usa in Israele condanna i blitz contro le famiglie palestinesi 