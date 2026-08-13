Impianti sportivi in viale Europa, stanziato mezzo milione di euro 

Può finalmente partire il progetto di riqualificazione degli impianti sportivi di viale Europa a Donori. Il Comune ha aggiudicato la gara d’appalto per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico del complesso all’impresa “3J srl” di Cagliari. Un intervento da 540mila euro finanziato con fondi regionali che consentirà di rimettere a nuovo gli spogliatoi con l’isolamento termico della struttura, la realizzazione di un impianto fotovoltaico e un nuovo sistema di riscaldamento dell’acqua calda. In programma anche l’adeguamento delle recinzioni del campo sportivo, il completamento dell’impianto di illuminazione nell’area esterna e l’efficientamento delle torri-faro. Si tratta del secondo stralcio del progetto più ampio inserito nel piano triennale delle opere pubbliche che prevede una spesa complessiva di 1,5 milioni di euro. «Gli altri due stralci riguardano le opere di completamento del campo da calcio (in erba sintetica) e della pista per l’atletica leggera e la messa in sicurezza della tribuna – conferma il sindaco Maurizio Meloni – lavori che, salvo imprevisti, dovrebbero iniziare entro il 2026. E’ un’opera importante per il nostro paese. In questi anni abbiamo investito molto nello sport con la realizzazione dei campi da padel, da calcetto e da tennis nella Cittadella sportiva. Donori non si rassegna alle fosche previsioni sullo spopolamento e offre tutti i servizi a chi vuole lasciare la città per trasferirsi in un luogo tranquillo e accogliente».

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