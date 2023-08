Impianti sportivi in gestione: le tariffe resteranno invariate 

Pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione degli impianti sportivi. Anche per il biennio 2023-24 sono otto gli spazi messi a disposizione dal Comune di Dolianova: il campo da calcio e la pista di atletica Sant’Elena, il pallone geodetico (basket e pallavolo) e il campo da calcio di Santa Maria, la palestra scolastica di via Matteotti, lo skate park di via Gandhi, il campo da basket del Parco del Centenario, il campo da beach volley. A bando anche gli impianti del centro polivalente “Su Cuccureddu” (calcetto, basket, pallavolo e tennis) per i quali negli ultimi anni non è stata presentata nessuna offerta.

Per la riqualificazione dell’area, il Comune ha presentato nel 2020 una richiesta di finanziamento al Ministero dello Sport rimasta finora inevasa. I criteri per le assegnazioni sono quelli disciplinati dal Regolamento comunale con l’obiettivo di garantire un’equa ripartizione degli spazi tra i diversi sodalizi in modo da favorire l’associazionismo sportivo. Nella formazione della graduatoria sarà assegnato un canale preferenziale alle società con più esperienza e maggior numero di tesserati nei settori giovanili. Un occhio di riguardo sarà inoltre riservato alle compagini che favoriscono la pratica sportiva dei disabili.

Le concessioni avranno durata annuale, invariate le tariffe rispetto allo scorso anno. Le domande dovranno essere presentate entro il 25 agosto all’Ufficio protocollo del Comune o spedite via pec all’indirizzo: comunedidolianova@legalmail.it. (c. z.)

