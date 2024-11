Impianti sportivi: ecco le risorse per la manutenzione 

La delibera di Giunta per intervenire su palazzetti, palestre, piscine è del 22 ottobre. Con un programma biennale (2024 e 2025) il Comune “stanzia” quasi un milione e mezzo di euro per lavori di manutenzione straordinaria negli impianti sportivi comunali: 410mila euro sono a disposizione per l’anno in corso, mentre poco meno di un milione per il 2025.

Nell’elenco delle strutture sportive coinvolte dagli interventi ci sono il campo di atletica leggere Santoru (dove è previsto il risanamento dei cornicioni e delle pareti del fabbricato servizi oltre al trattamento protettivo della copertura lignea), il pattinodromo di via Rockefeller (lavori sulla copertura e realizzazione di un’area riservata ai giudici), l’impianto di Terramaini (una tribuna per il campo da softball), quello da basket di Is Bingias (illuminazione ecanestri), le due piscine (quella di via dello Sport, dove bisognerà realizzare i nuovi bagni, e l’altra di Terramaini dove si dovranno effettuare interventi sulla vasca).

I lavori serviranno non solo per la manutenzione straordinaria ma anche per la realizzazione di due campi da padel nel nuovissimo impianto sportivo di via Argonne. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA