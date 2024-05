Impianti sportivi e uffici nel vecchio Campo d’aviazione 

Sono stati inaugurati ieri sera i nuovi campi sportivi e le strutture ad essi correlati - uffici e spogliatoi - del Campo d’aviazione (ex hangar del vecchio aeroporto militare) dopo la riqualificazione. La Pgs Panda, società di basket monserratina, potrà presto tornare ad allenarsi e giocare lì, come faceva un tempo. Si tratta della prima parte di un intervento del valore di cinque milioni di euro complessivi che comprenderà anche la creazione di un museo dell’aviazione. L’intervento è stato concertato tra Comune e Sovrintendenza, in quanto è una struttura considerata bene storico. È la stessa Sovrintendenza che, tra le altre cose, ha voluto che il caseggiato degli spogliatoi fosse ritinteggiato di vari colori al posto del grigio di prima. È stato concordato con l’ente ministeriale anche il consolidamento delle fondamenta dell’intera struttura e la completa sostituzione della vecchia copertura con una nuova. Questo primo lotto appena terminato e inaugurato ieri, è frutto di un investimento di circa un milione di euro, fondi della Città metropolitana.

La seconda parte dell’intervento invece prevede un parco lineare dietro l’hangar: qui ci saranno percorsi ginnici, giochi per bambini e un museo dell’aeronautica militare, «per la cui realizzazione ci siamo avvalsi di un milione e mezzo di euro di finanziamenti del Pnrr», dice il sindaco Tomaso Locci, presente all’inaugurazione.

