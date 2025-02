Impianti sportivi e servizi: ecco tutte le tariffe 

Il Comune di Furtei ha ufficializzato le tariffe per l’uso degli impianti pubblici nel 2025. Confermati i costi per la fruizione di mense scolastiche, impianti sportivi e locali comunali. Per quanto riguarda il servizio mensa della scuola materna, il costo del buono pasto è di 2,80 euro. Per il servizio di assistenza domiciliare, la quota mensile sarà invece determinata in base al reddito dell’utente.

Le tariffe per l’uso degli impianti sportivi prevedono per il campo da tennis una tariffa oraria di 3 euro, con un costo aggiuntivo per illuminazione e uso degli spogliatoi. Il campo di calcetto potrà essere utilizzato con una tariffa di 10 euro all’ora per privati (sconto fino al 90% per associazioni locali). Il campo da basket e pallavolo avrà una tariffa oraria di 3 euro per privati e associazioni con una maggiorazione per l’uso degli spogliatoi. Il campo da calcio è disponibile a 120 euro per gara (riduzione del 60% per residenti e associazioni locali), con la pulizia dei locali a carico degli utilizzatori. La palestra comunale ha un costo di 2 euro all’ora con una maggiorazione per l’utilizzo dell’illuminazione.

Per incentivare lo sport tra i giovani, il Comune ha stabilito l’uso gratuito del campo da gioco per i residenti sotto i 18 anni, escludendo però i costi dell’illuminazione. Per l’utilizzo dei locali comunali è prevista una cauzione di 50 euro. ( g. g. s. )

