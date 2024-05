Impianti sportivi e palestre, al via le domande per l’utilizzo 

Chi ha intenzione di gestire un impianto sportivo cittadino deve farsi avanti. Il 30 giugno infatti scadono i termini per la presentazione delle domande per l'utilizzo temporaneo degli impianti per la stagione 2024/’25.Le domande, redatte sul modulo disponibile sul sito www.comune.oristano.it e all'Ufficio relazioni col pubblico, dovranno pervenire all'ufficio Protocollo in piazza Eleonora d’Arborea entro il 30 giugno mediante consegna a mano o inviate alla mail protocollo@comune.oristano.it oppure alla pec istituzionale@pec.comune.oristano.it», si puntualizza in una nota del Comune.Le palestre scolastiche possono essere concesse solo in orario extrascolastico. ( m. g. )

