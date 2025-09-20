VaiOnline
Comune.
21 settembre 2025

Impianti sportivi e il loro futuro utilizzo 

Una consultazione preliminare per capire esigenze e richieste delle società sportive, e programmare l’utilizzo degli impianti comunali riqualificati e in fase di ristrutturazione. «Con alcuni impianti sportivi già in funzione, come il Palazzetto di via Beethoven, e altri per i quali sono iniziati o già ben avviati i lavori di restyling, come l’impianto di Is Arenas e il Velodromo, l’amministrazione comunale si porta avanti per programmare le fasi successive, cercando quindi già da ora soluzioni per andare incontro alle varie realtà sportive presenti sul territorio locale», fanno sapere dal settore Sport del Municipio.

In una nota viene ricordata la possibilità per associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro «di presentare proposte al Comune per avere in concessione impianti sportivi del territorio, facendosi carico della riqualificazione o ammodernamento delle strutture, e conseguentemente al loro utilizzo per promuovere l’aggregazione e l’inclusione sociale».

Tra le domande in elenco - che andrà compilato entro 15 giorni - si chiede anche di «specificare quali tipologie di attività sportive e sociali l’associazione è interessata a svolgere all’interno dell’impianto riqualificato e se si hanno ulteriori suggerimenti o richieste specifiche da proporre al Comune». (f.l.)

