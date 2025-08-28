Impianti sportivi, decisi assegnazione e orari di utilizzo 

In attesa della riqualificazione della cittadella sportiva di Is Arenas e di riavere a disposizione il Velodromo e il campo di Sa Forada, le società sportive potranno usufruire degli altri impianti, dal palazzetto dello sport alle palestre.

Dopo la pubblicazione della manifestazione di interesse, ieri la commissione ha assegnato spazi e definito orari per l’utilizzo. Sono dieci in totale le società che hanno presentato la domanda, tre gli esclusi per differenti motivazioni.A utilizzare il palazzetto dello sport ristrutturato di recente e che a fine settembre ospiterà addirittura i campionati italiani assoluti 2025 di ginnastica artistica, saranno la Ritmica 2000, il Ferrini basket, il calcio a 5 e il Basket Quartu. I palloni geodetici di via San Francesco e di via Delle Baronie saranno invece utilizzati dall’associazione polisportiva Il Gabbiano e dal Flamingo Skating. Nelle palestre di via Turati, via Inghilterra, via Perdalonga e via Bach si alterneranno le società di pallavolo Sandalyon Quartu e Tespiense Quartu. Per le diverse società la commissione ha appunto ripartito anche gli orari in base a gare e allenamenti.Tre sono state le società escluse. Si tratta dell’Antonianum basket in quanto, si legge nella determina «concessionaria di area comunale», della Pole dance e fitness Asd «perché non risulta iscritta all’albo comunale dello sport entro la data di scadenza della manifestazione di interesse» e dell’Asd Manofuori Volley, esclusa «per avere presentato la domanda fuori dai termini indicati».

Lo sport comincia così piano piano a riprendersi i suoi spazi in città. Entro breve tempo, dovrebbero cominciare i lavori per la riqualificazione dello stadio di Is Arenas e della pista di atletica, anche dopo lo sgombero delle due famiglie che occupavano abusivamente da anni la casa del custode e lo spogliatoio. E, si dice entro la prossima primavera, dovrebbero chiudere i cantieri anche al Velodromo. Dopo di che si dovrà pensare alla gestione.Da decidere resta la sorte del Pala Valery, all’interno della cittadella sportiva di Is Arenas, ormai completamente distrutto. (g. da.)

