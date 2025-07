Impianti sportivi, decise le assegnazioni 

Ultime novità sulle assegnazioni degli impianti sportivi a Sestu. È stato pubblicato l’elenco completo delle strutture comunali e delle società che hanno ottenuto l’utilizzo. Quattro gli spazi, ovvero la palestra di via Santi, il campo comunale di via Bologna, la palestra di via Gagarin e quella di via Dante, e a dividerseli saranno numerose società.

Tornano presenze abituali come la Asd Polisportiva Sestu, che utilizza il campo di via Bologna, dove dovrebbe essere rifatto il prato; mentre la Asd Stella Azzurra sarà presente nella palestra di via Santi e in quella di via Gagarin. E ci sono anche nuovi arrivati, come il Team Zanda di taekwondo e difesa personale. Restano fuori parecchie società, da quelle dedicate ad arti marziali al tiro con l’arco, talvolta costrette ad allenarsi in cortili o in spazi piccoli. Una possibilità potrebbe venire dalla palestra nella scuola di via Verdi che dopo la fine dei lavori dovrebbe essere pronta per l’apertura a settembre.

