Impianti sportivi chiusi: la minoranza va all’attacco 

Scontro sugli impianti sportivi a Calasetta tra opposizione e maggioranza. «Abbiamo il centro sportivo chiuso da 8 mesi – tuona il capogruppo di Calasetta turistica, Angelo Serrenti – cittadini e turisti sono costretti ad andare a praticare sport come tennis, calcetto e calcio fuori dal nostro comune. Non è pensabile che il nostro centro sportivo sia chiuso dopo che per anni è stato al centro di interesse di livello nazionale e internazionale con stage che hanno coinvolto la nazionale femminile di pallavolo, la nazionale di scherma e altri».

Per la sindaca Claudia Mura si tratterebbe di un’accusa sterile e priva di contenuto. «Sono chiusi solo i campi da tennis – dice Mura – abbiamo rifatto il manto e nel contempo si è proceduto all’eliminazione dei pali pericolanti. Le manutenzioni, purtroppo, non venivano fatte da secoli e in questi giorni stanno sostituendo la rete che non era in sicurezza. A breve saranno riaperti. Capisco il disagio ma gli impianti vanno manutenzionati, d’altronde, la sicurezza viene prima di tutto». Il capogruppo di Calasetta turistica non si accontenta della risposta e rincara la dose. «Non si può lasciare una comunità senza gli spazi per le discipline sportive, tra l’altro, anche i turisti fanno sport. Ci saremo dovuti presentare al meglio in occasione della stagione turistica, invece anche quest’anno non siamo stati all’altezza delle aspettative».

