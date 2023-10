Impianti sportivi chiusi, caos e proteste 

Solo tre impianti sportivi disponibili, e diverse società costrette - anche quest’anno - a ricorrere a soluzioni alternative fuori città per riuscire a salvare il campionato appena iniziato. Un problema che a Selargius si trascina da qualche anno, fra criticità strutturali e qualche abuso emerso nel tempo che hanno frenato le attività sportive.

Come nel caso del complesso sportivo di via delle Ginestre, occupato pochi giorni fa da una famiglia rom di Cagliari e fatto sgomberare subito con tanto di ordinanza del sindaco Gigi Concu che ha richiesto la pulizia intorno al campo - in corso da ieri - in vista della messa in sicurezza di tutto il complesso sportivo necessaria per poter ospitare di nuovo allenamenti e partite come un tempo.

Emergenza

La mappatura aggiornata degli impianti comunali è emersa durante una recente riunione della commissione Sport, partendo da quelli dati in concessione: la palestra di via Ariosto - a Su Planu - il campo di calcio di via Machiavelli, e gli spazi per il tennis, il calcio e l’atletica del polo sportivo Generale Porcu. Off limits, per ora, tutte le altre strutture comunali. Inevitabile il malcontento di dirigenti sportivi e atleti in fuga verso campi e palestra di altri Comuni, con affitti e ulteriori spese da sostenere. «Ritengo grave che un Comune come Selargius abbia la gran parte degli impianti sportivi non utilizzabili», commenta il capogruppo di Sardistas Riccardo Cioni. «L’auspicio è che si trovino soluzioni per metterli in sicurezza il prima possibile, e si proceda con il rilascio delle concessioni: dobbiamo dare risposte alle tante società sportive presenti in città».

La Giunta

Problemi che i vertici del Municipio conoscono bene. «Stiamo facendo il possibile per consentire alle tante società di rientrare negli impianti sportivi che necessitavano di importanti interventi di riqualificazione e messa in sicurezza, e che stanno comportando comprensibili disagi», spiegano gli assessori allo Sport, Oriana Bernardi, e Claudio Argiolas per i Lavori pubblici. «Entro ottobre termineranno i lavori nella struttura di via Parigi, il mese prossimo in quella di via delle Begonie, mentre si dovrà attendere ancora per via Leonardo Da Vinci e per via Custoza. Comprendiamo le difficoltà che stanno affrontando le associazioni, ma non sono vane: una volta concluse tutte le opere Selargius avrà un patrimonio sportivo sicuro, e spazi moderni e riqualificati di cui potranno beneficiare tutti».

