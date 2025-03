Impianti sportivi, cantieri ovunque 

Cantieri aperti, lavori in corso, nuovi progetti: c’è grande fermento negli impianti sportivi cittadini. Dal centro alla periferia. Negli ultimi giorni al lungo elenco di opere programmate dal Comune si aggiungono due novità: una relativa ad una nuova pista in resina adatta all’atletica al ciclismo e al pattinaggio nell’area Casmez e l’altra, che riguarda il nuovo campo da baseball, atteso da una serie di interventi per migliorare il “diamante” di Su Pardu. L’amministrazione comunale si è aggiudicata un bando regionale per un investimento pari a 280mila euro. Sul fronte del baseball, invece, l’investimento è più cospicuo, ed è corrispondente a cinquecento mila euro. Il campo da baseball ospiterà la squadra di serie A del Cagliari ed anche il campionato per i non vedenti.

I cantieri

Qualche giorno fa, sono stati ultimati i lavori negli impianti della Frassati, a pochi passi dalla chiesa del Cuore Immacolato. Una piccola cittadella sportiva con due campi da padel e un campo da calcio ad otto. Sono davvero tante le strutture sportive in via di realizzazione, come ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Alberto Cacciarru: «Insieme alle altre opere, la città di Iglesias potrà contare su due cittadelle sportive, la prima nella via Cavaliere San Filippo, e la seconda nel cuore di Serra Perdosa. Un investimento da un milione di euro per realizzare la struttura sportiva a Serra Perdosa, dove ci sarà un impianto sportivo polivalente multidisciplinare, moderno e funzionale, per il tennis, la pallavolo, il pattinaggio e la ginnastica artistica. Andrà ad integrarsi con l’altra area sportiva, nella via Cavaliere San Filippo, dove sono in via di realizzazione un campo outdoor da padel, un campo da padel al coperto, un campo da tennis, un’area gioco per bambini, due fabbricati di maggiori dimensioni, che ospiteranno diversi servizi, un punto di ristoro e l’infermeria. I lavori verranno consegnati fra pochi mesi. Abbiamo cercato attraverso le opere in via di realizzazione di coinvolgere tutta la città».

Campo di Ceramica

Anche nella zona di Ceramica, verranno realizzati nuovi lavori, come sottolineato dall’assessore allo Sport, Vito Spiga: «Oltre al campo da calcio, dedicato alla celebre figura dell’eroe rossoblù, Gigi Riva, è da realizzare il rifacimento ad anello della pista di atletica intorno al campo sportivo. Per quanto concerne lo storico stadio Monteponi, i lavori sono stati appaltati per un investimento complessivo pari a 897mila euro. Gli interventi prevedono una serie di opere di natura edile e impiantistica, finalizzate alla messa in sicurezza del complesso sportivo».

