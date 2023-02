Impianti sportivi, botta e risposta sui cantieri 

Cantieri, opere pubbliche e polemiche: botta e risposta a Pula tra opposizione e maggioranza sui lavori pubblici che dovrebbero dotare il paese di nuovi impianti sportivi. A distanza di otto mesi si inasprisce il confronto tra la minoranza e l’amministrazione guidata da Walter Cabasino. Il gruppo “Siamo Pula”, guidato dalla capogruppo Ilaria Collu, ha presentato un’interrogazione al sindaco e alla vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Elisabetta Loi, «come stimolo per far sì che la Giunta rimetta in moto i vari cantieri sparsi nel territorio».

La lista

«Sono trascorsi ormai otto mesi dalle elezioni comunali, il tempo di ambientarsi e organizzarsi ormai è ampiamente passato», lamentano i consiglieri di minoranza: «Eppure ancora non abbiamo perso la speranza di vedere le imprese che si erano aggiudicate i lavori, prima delle elezioni, di iniziare o portare a termine gli interventi commissionati». Lente, in particolare, sugli interventi «che avrebbero garantito ai nostri ragazzi di usufruire di nuovi spazi più adatti per affrontare la stagione sportiva invernale. Superate le difficoltà dovute all’incremento dei prezzi, motivi principali che hanno costretto il Comune a riappaltare diversi interventi nei mesi antecedenti le elezioni, auspicavamo in una volata», aggiunge la minoranza. «Invece, della realizzazione del campo da calcio in erba sintetica, del completamento del campo da tennis coperto con tensostruttura, del montaggio degli infissi del palazzetto dello sport, e dell’impianto di tiro al piattello nella zona di Salomone non c’è traccia».

Il denaro

Il sindaco Cabasino, nella sua replica, chiama in causa i tre consiglieri di minoranza che durante la scorsa legislatura sedevano dalla parte opposta, ovvero l’ex vice sindaca Ilaria Collu, l’allora assessore ai Lavori pubblici Emanuele Farneti, e la consigliera Angela Mascia: «Appena insediati – rimarca – abbiamo dovuto fare i conti con 13 debiti fuori bilancio per un totale di 200mila euro e siamo stati costretti anche a trovarne 400mila per fare fronte ai costi della Tari. Singolare, inoltre, che per un progetto cofinanziato dalla Regione, destinato alle scuole del paese, non fosse stata stanziata la parte che il Comune avrebbe dovuto aggiungere: inutile dire che, anche in questo caso, siamo stati noi a trovare il denaro necessario».