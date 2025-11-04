Impianti sportivi, arriva il regolamento 

In attesa del nuovo Puc, argomento che animerà le sedute del Consiglio comunale e che disegnerà il futuro della città, oggi in Aula si parlerà degli impianti sportivi comunali e della loro concessione e dell’adeguamento di alcune parti del Piano urbanistico comunale a quello Paesaggistico e a quello per l’Assetto idrogeologico del bacino unico regionale (Pai).

Il presidente del Consiglio, Marco Benucci, ha convocato il Consiglio per le 17,15, orario in cui verranno discusse alcune interrogazioni dei consiglieri. Poi dalle 18 inizieranno i lavori dell’Aula su alcuni dei punti inseriti nell’ordine del giorno. In particolare dovrebbe essere approvato il regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali, particolarmente atteso proprio perché fornirà gli elementi per poter chiedere l’utilizzo delle strutture per poter svolgere l’attività sportiva. Poi spazio anche all’adeguamento del Puc ad altri piani regionali, in particolare quello per l’Assetto idrogeologico del bacino unico.

Il Consiglio comunale si riunirà anche domani, dalle 18, per proseguire con i punti rimasti in sospeso nella seduta di oggi. Intanto prosegue l’iter del Puc nella commissione Urbanistica in vista dell’approdo del Piano in Aula nelle prossime settimane.

