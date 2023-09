Impianti sportivi, agonia infinita  

La rappresentazione plastica dello stato di degrado la dà il campo da basket accanto al PalaRockefeller: lungo la recinzione, divelta, ogni giorno compaiono cumuli di rifiuti (che il Comune spesso fa ritirare ma 24 ore dopo sono di nuovo lì). Ma poi c’è il campo da calcio di “quartiere” di via Argonne, dove l’amministrazione ha cominciato e poi interrotto (per problemi di sicurezza del cantiere) i lavori di riqualificazione, che è diventato luogo privilegiato di vandali che si divertono a distruggere qualunque cosa e di incivili che lì abbandonano di tutto: tra buste di spazzatura e bottiglie di vetro spuntano anche un lavandino e un wc. E ancora: il campo da basket di via Castiglione ha il parquet spaccato e i canestri strappati, quello di via Serra, accanto alla chiesa di San Sebastiano, tra la Fonsarda e il Cep, è distrutto, quello da calcio in piazza de Amicis, a Pirri, ha le porte sbilenche e le reti tagliate, gli spogliatoi del campo di Terramaini vandalizzati. Benvenuti negli impianti sportivi comunali trascurati: alcuni sono nuovi e mai assegnati, come il pattinodromo di via Rockefeller (in pessime condizioni), costato oltre mezzo milione di euro, altri sono abbandonati, come la piscina di via Abruzzi che ospita colonie di topi e, adesso, alcuni senzatetto, oppure come la palestra di via degli Stendardi, a Pirri, ristrutturata e incendiata tre volte negli ultimi quattro anni.

L’accusa

Da Monte Mixi a Pirri, dalla Fonsarda a Is Mirrionis, sono tanti gli impianti sportivi vittime di incuria e abbandono. Per le società sportive cittadine, punto di riferimento di migliaia di appassionati di ogni età, è un grande problema. Per i ragazzi, un dramma: per loro, infatti, «l’attività sportiva di base significa crescita ed educazione», sottolinea Marco Benucci, consigliere dei Progressisti e membro della commissione sport. «Purtroppo questa amministrazione dimostra scarso interesse per lo sport. Si discute, per carità è giusto, di nuovo stadio e palazzetto ma ci si dimentica degli impianti piccoli che servono ai quartieri e alle associazioni sportive dilettantistiche», aggiunge. «C’è un problema di inciviltà e poco rispetto per la cosa pubblica», spiega l’assessora allo Sport Fioremma Landucci. «La dimostrazione è quello che accade accanto al PalaRockefeller: l’amministrazione interviene per rimuovere i rifiuti che si accumulano, poi il giorno seguente sono di nuovo lì», aggiunge.

Obiettivi

Marcello Polastri, presidente della commissione Sport ammette che «la strada da fare è ancora lunga ma è innegabile di come sia stata già tracciata all’insegna dello sport. La città è come a un’immensa palestra naturale, certo spetta pubblico ultimare tante opere al palo, come per esempio la piscina di via Abruzzi, manutenere molti impianti tra burocrazia e crisi di approvvigionamento di materiali ma l’attenzione è massima. Occorrerebbe che l'Ufficio Sport potesse disporre di un ufficio manutenzioni per i soli impianti sportivi. Se si potesse creare un ufficio lavori sportivi, con la dotazione di una squadra di operai, la città dello sport sarebbe una realtà priva di acciacchi». ( ma. mad. )

