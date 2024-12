«Impianti spenti, la linea zinco si è fermata» 

«Gli impianti sono spenti. La linea zinco è ferma». Le poche parole in un messaggio, che ieri centinaia di lavoratori della Portovesme srl si sono scambiati nelle chat di Whatsapp attorno alle 11.30, hanno certificato la fine di un’epoca.

La linea piombo è morta e sepolta, la linea zinco è stata fermata con sette giorni d’anticipo a causa di un problema tecnico (la data di chiusura era stata fissata per il 31 dicembre) e il progetto litio è ancora fermo alle intenzioni carico di mille criticità: se non si materializzeranno gli investitori per la linea zinco, di cui si è parlato alcune settimane fa a Roma durante una riunione che ha visto al tavolo Glencore, Regione, Governo e sindacati, da ieri restano soltanto i fumi di acciaieria a rappresentare l’operatività di un polo industriale tale ormai soltanto di nome.

Il silenzio

Nessuna bandiera, nessun comunicato o protesta ai cancelli, nessuna dichiarazione ufficiale come avvenne quando nell’Alcoa venne spenta l’ultima cella elettrolitica e le lacrime dei lavoratori raccontarono di un territorio in ginocchio che vedeva ormai nella Portovesme srl l’ultimo baluardo dell’industria che resiste.

Un silenzio irreale e sconcertante, spezzato soltanto nel pomeriggio da un’assemblea informativa interna, ha accompagnato la giornata di ieri. I più ottimisti sostengono che quella dell’investitore in arrivo da chissà dove – ancora non ha un nome – sia più di un’ipotesi, che le vie diplomatiche per farlo arrivare siano in fermento, e che quindi non ci si debba disperare. Si tratterebbe soltanto di aspettare con pazienza, sempre che la Glencore sia interessata a mettersi un concorrente in casa visto che non ha realmente chiuso con lo zinco: lo lavora in altri Paesi dove il caro energia lo consente (grazie anche a aiuti di Stato). La visita della delegazione ministeriale avrebbe certificato che gli impianti sono in piena salute e che non ci sarebbe il rischio di non poterli più riaccendere dopo la fermata. Che sia bastato questo a far trascorrere la giornata ieri nella totale calma come se niente fosse accaduto? Ai posteri l’ardua sentenza, per ora occorre fare i conti con quello che resta. E a dimostrare che l’ottimismo non invada proprio tutti gli animi, ai lavoratori continuano ad arrivare gli attestati di solidarietà. Ieri è arrivato quello della rsu della Asl Sulcis che esprime «piena e assoluta solidarietà, alle lavoratrici ed ai lavoratori della Portovesme srl, delle imprese dell'indotto e dell'intera popolazione del Sulcis Iglesiente. -si legge – La scellerata decisione presa unilateralmente dalla Glencore di anticipare la chiusura della linea zinco, mettendo a rischio il posto di lavoro di oltre 1.200 persone lasciandole senza alcuna certezza per il futuro, denota l'atteggiamento sprezzante e irrispettoso da parte della stessa Glencore nei confronti delle istituzioni territoriali, regionali e nazionali, disattendendo gli accordi presi e gestendo le proprie attività nel territorio in maniera predatoria, con una logica di sfruttamento, quasi di stampo coloniale dove prendi quando ti aggrada, salvo poi andare via senza alcuna preoccupazione ne responsabilità. Non possiamo astenerci dal condannare tale condotta e rimarcare la nostra solidarietà».

La discarica

Di quel baluardo dell’industria del Sulcis resta oggi la parte più inquinante, quella legata al trattamento dei fumi d’acciaieria al quale la Glencore ha tutta l’intenzione di non rinunciare. E infatti, anche sul fronte della discarica di Genna Luas, i problemi sarebbero in fase di risoluzione. Nei giorni in cui stava scoppiando il caso della linea zinco in chiusura, infatti, era stata resa nota la notizia della diffida che la Provincia del Sud Sardegna aveva inviato alla Portovesme srl all’inizio dell’anno a seguito di un sopralluogo dell’Arpas nel sito della discarica che si estende tra i territorio di Carbonia e Iglesias. Erano emerse diverse criticità, la più grave era l’assenza di un progetto per un impianto di trattamento del percolato che, in realtà, sarebbe già dovuto essere presentato da tempo per la discarica iglesiente Genna Luas 2 come prescritto dalle autorizzazioni ambientali rilasciate dalla Provincia nel 2019 e poi richiamate nel 2022. Disattesi i tempi per depositare il progetto e il cronoprogramma, c’era il rischio che la Provincia passasse dalla diffida alla sospensiva delle autorizzazioni e questo, fuori dal burocratese, significava lo stop delle attività della discarica e, di conseguenza della fabbrica nella sua parte dal cuore ancora pulsante. Uno scoglio che è stato superato, Dopo una serie di interlocuzioni, il progetto è stato presentato all’ufficio Ambiente dell’ente e analizzato, sono state ottenute le integrazioni a seguito della richiesta di alcune delucidazioni da parte di Arpas e Provincia, e mercoledì scorso si è anche tenuto un sopralluogo a Genna Luas. In questi giorni è in corso la valutazione per la revoca della diffida che dovrebbe arrivare dopo la pausa natalizia e, comunque, entro la fine dell’anno. Una piccola buona notizia per i lavoratori di questa linea ancora in piedi che però non basta a rendere meno amaro il Natale di chi, nella migliore nelle ipotesi in un mare di incertezze, per ora vede all’orizzonte soltanto un lungo periodo di cassa integrazione.

