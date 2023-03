Impianti pubblicitari, tre società in corsa per gestire il servizio 

«Tra l’apertura delle buste economiche, i controlli di legge, pre aggiudcazione e stipula del contratto - spiega la dirigente del settore Programmazione e Risorse - saranno necessari tra i sessanta e i novanta giorni». In attesa del completamento dell’iter, è stata autorizzata all’attuale concessionario una nuova proroga tecnica fino al 30 giugno.

Il Comune è pronto ad affidare l’incarico per la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione degli impianti pubblicitari per i prossimi nove anni. Le offerte presentate sono tre: ora il responsabile unico del procedimento, Maria Rimedia Chergia, esaminerà la documentazione e successivamente la commissione potrà valutare le proposte.

Tre operatori economici si contendono la gara delle affissioni in città e tra i concorrenti c’è anche la Publicem, l’azienda che da trent’anni gestisce il servizio per conto dell’Amministrazione civica.

Bando e tempi

I costi

C’è grande attesa per il nuovo servizio che, alla luce dell’approvazione del Piano generale degli impianti deliberato dal Consiglio comunale nel dicembre del 2020 dopo un lunghissimo vuoto normativo, dovrebbe portare ad una completa risistemazione dell’assetto urbano sia per quanto riguarda il posizionamento che la tipologia degli impianti pubblicitari. Il valore complessivo della concessione per nove anni è di 630mila euro e sarà applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La giungla

La maggior parte dei pannelli presenti ad Oristano e nelle frazioni è di proprietà della Publicem. Ma non mancano le strutture abusive: centinaia quelle da dismettere per rimettere ordine nell’attuale giungla urbana.

Dopo l’approvazione del Piano generale degli impianti, e in attesa della gara d’appalto, il Comune aveva vietato nuove installazioni (sebbene nel primo periodo qualche pratica Suape sia stata erroneamente licenziata dagli uffici).

L’ultima richiesta, ancora una volta respinta, è della ditta Tonini di Furtei che solo dieci giorni fa si è vista negare la sistemazione di 65 impianti per la cartellonista pubblicitaria.

Non è la prima volta: a febbraio l’amministrazione civica aveva vinto un ricorso al Tar, presentato dalla stessa azienda a fronte del diniego per una richiesta analoga. ( m. g. )

