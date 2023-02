Impianti pubblicitari, dopo 5 anni di attesa pubblicato il bando  

Dopo anni di attesa (e di roventi polemiche), ecco il bando. Il Comune cerca un gestore per l’affidamento del servizio di fornitura, installazione, gestione e manutenzione degli impianti pubblicitari permanenti su suolo pubblico. Nove anni di concessione, per un valore complessivo di 630mila euro, con l’obiettivo di mettere ordine alla giungla di cartelli che popolano ogni angolo della città. E forse di dare finalmente attuazione al Piano generale degli impianti, approvato nel dicembre del 2020 e rimasto finora chiuso nel cassetto dopo una gestazione iniziata nel 2017 con la stesura della prima bozza. La gara d’appalto sarebbe dovuta arrivare da lì a breve, e invece, ci sono voluti altri due anni perché l’iter fosse completato.

Il ritardo

«Un ritardo - aveva spiegato l’allora assessore al Bilancio, Angelo Angioi - dovuto alle difficoltà nella delimitazione del centro urbano e al censimento degli impianti da dismettere in quanto incompatibili, incoerenti con il piano o più semplicemente abusivi». Nel frattempo i pasticci non sono mancati: da una parte il regolamento vietava nuove installazioni, dall’altra gli uffici continuavano ad autorizzare.

La polemica

Un corto circuito culminato nell’aprile del 2021 con i discussi auguri pasquali affidati dall’amministrazione guidata da Andrea Lutzu a cartelloni 6x3, concessi gratuitamente dalla Pubblicem, la ditta che da trent’anni (e fino al prossimo 31 marzo in virtù di una serie di proroghe) ha in capo al servizio. Della bagarre sugli impianti, il Comune di recente ha dovuto rendere conto anche in tribunale, per via di un ricorso della ditta Tonini di Furtei, alla quale era stata negata la richiesta di installare sessantacinque nuovi spazi pubblicitari. Il giudice, però, ha dato ragione agli uffici comunali.